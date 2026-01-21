Motorola pone en descuento uno de sus mejores modelos en enero

Motorola, la empresa fundada en 1928, es pionera en telecomunicaciones y es famosa por inventar el primer teléfono celular , las primeras radios de dos vías, así como la mayoría de los protocolos y tecnologías que hacen posible mantener la comunicación. Hoy en día continúa siendo una de las marcas más importantes en la industria.

Los smartphones de Motorola son unos de los más populares por su funcionalidad e innovación que combina el diseño, el sistema operativo de Android, el más famoso del mundo, y especialmente por sus precios accesibles.

Recientemente, la empresa puso en descuento uno de sus mejores modelos. A continuación te contamos los detalles.

¿Cuál es el Motorola que tiene descuento en enero?

Se trata del Motorola Edge 60 fusion , un modelo que potencia sus capacidades de la mano de la IA.

Este smartphone está creado para resistir de todo, gracias a sus estándares militares de durabilidad. Puede soportar caídas de hasta 1.22 metros, temperaturas extremas (desde -20°C a 60°C) y altitudes de hasta 4500 metros. Asimismo, con las certificaciones IP69 e IP68, el Motorola Edge 60 fusion ofrece protección contra el agua.

En cuanto a la pantalla, cuenta con tecnología pOLED de 6.7, con resolución Super HD (1220 p), que además es 2.8 veces más brillante que la generación anterior con tecnología HDR10+, y hasta 4500 nits. Asimismo, cuenta con sonido multidimensional Dolby Atmos.

ESPECIAL / MOTOROLA

La cámara trasera es de 50 MP + 13 MP y con Flicker Sensor con zoom digital x10. Por su parte, la cámara frontal es de 32 MP. La batería interna Li-Poly tiene una capacidad de 5200 mAh.

Recientemente, este modelo adquirió un gran descuento, pues de costar 8 mil 999 pesos, ahora tiene un precio limitado de 7 mil 999 pesos. Sin duda, el Motorola Edge 60 fusion es una gran opción para quienes buscan calidad, resistencia y desempeño, todo por un buen precio.

AL