La iluminación doméstica atraviesa una nueva etapa. Tras años de dominio del LED por su bajo consumo y precio accesible, comienza a ganar terreno una tecnología innovadora: las luminarias OLED.

A diferencia de los LED tradicionales, que emiten luz desde puntos muy definidos, las OLED funcionan como superficies luminosas, lo cual se traduce en una iluminación bien homogénea, sin sombras duras. ¿El resultado? Una luz más amena para la vista, idónea para el descanso, la lectura o áreas como livings, dormitorios o pasillos.

En términos de diseño, las OLED son ultradelgadas, livianas y permiten integrarse en paredes, muebles, espejos o techos casi sin hacerse notar. Dicho minimalismo visual encaja con las tendencias del 2025 —que, además, ya se nos va— donde se pretende dar protagonismo al ambiente más que a la lámpara.

En cuanto a consumo energético, las OLED pueden ser eficientes, especialmente cuando se usan como iluminación ambiental o decorativa. Sin embargo, para iluminar grandes superficies o espacios que requieren mucha potencia, los LED siguen siendo más prácticos y económicos.

Por lo cual, te recomendamos LED para luz principal y OLED para crear climas o vistas cansadas. En conclusión, las OLED llegan como focos menos agresivos, con luces más integrales y espacios estéticos más suaves.

