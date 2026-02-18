Samsung Galaxy S26 Ultra: ¿Cuándo llega a México?

Se acerca la fecha en que el Samsung Galaxy S26 llegará a México. En esta nota te decimos todos los detalles al respecto, como fecha de lanzamiento, de venta y el costo de este nuevo modelo que muchos no pueden esperar por adquirir.

¿Cuándo sale en México el Samsung Galaxy S26 Ultra?

La fecha oficial se ha revelado. El Samsung Galaxy S26 Ultra se lanzará oficialmente en el evento Galaxy Unpacked el próximo 25 de febrero de 2026, y su venta está prevista alrededor del 11 de marzo, pero para confirmarla, lo ideal es después de la fecha de lanzamiento.

Las demostraciones previas del Samsung Galaxy S26 sugieren que es una tecnología innovadora y el modelo promete impresionar al público.

¿Cuánto cuesta un Samsung Galaxy S26 Ultra?

Según los rumores, el precio del nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra podría ser de mil 299 dólares. En México su precio podría variar entre los 23 mil y 26 mil pesos. Cabe destacar que su precio puede cambiar dependiendo de la versión, capacidad de almacenamiento y configuraciones disponibles.

¿Cuáles son las características del Samsung Galaxy S26 Ultra?

A través del sitio web oficial de la empresa surcoreana Samsung, se dio a conocer una de las características más importantes del Samsung Galaxy S26 Ultra. Entre las actualizaciones que se implementarán se encuentra un sistema que permitirá personalizar a fondo el software One UI.

Por otro lado, de acuerdo con información de 9to5Google, se confirmó otro atributo destacado de este nuevo modelo: la Privacy Screen o también conocida como “pantalla de privacidad”.

Esta innovación indica el peso que Samsung le está dando a la funcionalidad de la pantalla en los Galaxy S26.

