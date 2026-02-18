WhatsApp ofrece stickers exclusivos en su nueva versión "premium"

WhatsApp se alista para introducir un cambio relevante en su esquema de ingresos: un plan de suscripción premium con herramientas exclusivas y mayores opciones de personalización.

Este nuevo servicio no será obligatorio. La aplicación continuará ofreciendo sus funciones esenciales sin costo, pero quienes opten por el plan de pago podrán acceder a beneficios adicionales, como paquetes de stickers exclusivos y más chats fijados.

Un giro hacia el modelo “freemium”

La incorporación de una modalidad premium marca una etapa distinta para la plataforma, que en sus primeros años fue de pago antes de adoptar el acceso gratuito. Ahora, el objetivo es combinar servicios sin costo con funciones avanzadas para quienes deseen una experiencia más completa.

La estrategia sigue la línea aplicada por Meta Platforms en otras redes sociales como Facebook e Instagram, donde se han habilitado suscripciones que permiten navegar sin publicidad en determinados países.

¿Qué incluirá la versión premium?

De acuerdo con versiones beta recientes y comunicados oficiales, el plan de pago contemplará:

Stickers exclusivos, con acceso a colecciones especiales para personalizar conversaciones.

Temas y estilos visuales, que permitirán modificar la apariencia de la aplicación.

Mayor número de chats fijados, superando el límite actual en la parte superior de la pantalla.

Tonos personalizados, para elegir nuevos sonidos de notificación.

Cambio de icono, con distintas opciones para adaptar el diseño en el dispositivo.

Navegación sin anuncios en la pestaña Novedades, especialmente en Europa y Reino Unido, donde se prevé la integración de publicidad en actualizaciones y canales.

La compañía ha señalado que estas funciones podrían ampliarse conforme avance el desarrollo del servicio y se analicen las opiniones de los usuarios.

Cómo se podrá contratar

El acceso al plan premium se gestionará mediante una lista de espera dentro de la aplicación. Las personas interesadas podrán registrarse y recibirán una notificación cuando el servicio esté disponible en su país.

El precio todavía no ha sido confirmado y podría variar según la región, siguiendo el esquema aplicado por Meta en otras plataformas.

¿Cambiará algo para quienes no paguen?

La empresa ha reiterado que la suscripción será opcional. Las funciones principales (mensajería privada, chats grupales y herramientas básicas) continuarán siendo gratuitas. Asimismo, se ha asegurado que los estándares de privacidad y seguridad permanecerán iguales para todos los usuarios, independientemente de si contratan el plan premium.

Razones detrás de la decisión

El movimiento responde a la necesidad de fortalecer la rentabilidad del servicio. Aunque WhatsApp Business genera ingresos, la infraestructura que sostiene a millones de usuarios en todo el mundo implica costos elevados.

La combinación de publicidad en determinadas secciones y una suscripción de pago busca equilibrar la sostenibilidad financiera sin restringir el acceso general. Este modelo permite mantener la aplicación abierta a todos, mientras ofrece una experiencia más personalizada y sin anuncios a quienes estén dispuestos a pagar.

Con esta transición hacia un esquema “freemium”, WhatsApp se suma a una tendencia global en la que las grandes plataformas digitales diversifican sus fuentes de ingresos sin eliminar su versión gratuita. La modalidad premium se perfila como una alternativa para quienes buscan más opciones de personalización y menos interrupciones, mientras que el servicio básico seguirá disponible para toda la comunidad.

