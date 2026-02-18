¿Cuál es el mejor iPhone para comprar en 2026?

Durante las últimas décadas, Apple se ha mantenido como una de las marcas más relevantes y reconocidas del mercado de telefonía móvil y tecnología , gracias al rendimiento y diseño de cada uno de sus dispositivos. Sin embargo, no es un secreto que los iPhone pertenecen a la gama alta, por lo que, más allá de sus funciones, su precio suele ser elevado.

Por ello, la decisión de comprar un modelo de Apple no puede tomarse a la ligera, ya que representa una inversión importante que requiere analizar criterios como rendimiento, calidad de cámara, pantalla, actualizaciones futuras y presupuesto disponible , con el fin de elegir el dispositivo que mejor se adapte a las necesidades de cada usuario.

¿Qué iPhone conviene comprar en 2026?

Como se mencionó anteriormente, la conveniencia de adquirir determinado modelo depende del tipo de funciones y mejoras que se prioricen, como la calidad fotográfica, el desempeño en aplicaciones exigentes, la duración de batería o la vigencia en actualizaciones.

Si comprar un iPhone en 2026 está entre tus planes, a continuación te presentamos una guía breve con los puntos fuertes y limitaciones de cada modelo.

Como primera observación, el iPhone 12 ya no se considera una opción recomendable, ya que se estima que su última actualización llegará en 2027 , por lo que conviene partir del siguiente modelo.

iPhone 13

En 2026, la cámara de este dispositivo sigue siendo competitiva y no presenta diferencias drásticas frente a versiones más recientes. Desde su lanzamiento fue considerado uno de los mejores modelos de la compañía. Sin embargo, no es el más potente para tareas exigentes y se prevé que deje de recibir actualizaciones en 2028. Su precio ronda los 9 mil 500 pesos.

iPhone 14

Ofrece características muy similares al iPhone 13, aunque con ligeras mejoras en pantalla y rendimiento . No está diseñado para aplicaciones extremadamente demandantes ni para edición profesional, pero sí representa un pequeño salto en potencia. Recibirá actualizaciones hasta 2029 y su precio ronda los 10 mil pesos.

iPhone 15

Es considerado una de las mejores opciones en relación calidad-precio. Presenta mejoras más notorias en rendimiento, velocidad, brillo de pantalla y calidad de cámara, con fotografías más detalladas. Se espera que reciba actualizaciones hasta 2030 y su precio oscila entre 13 mil y 15 mil pesos.

iPhone 16

En 2026, es una de las versiones más sólidas por su reciente lanzamiento, lo que garantiza varios años de vigencia. Tiene un diseño actualizado y buen rendimiento, aunque sus características son más equilibradas que revolucionarias. Su precio va de 17 mil a 19 mil pesos.

iPhone 17

Es uno de los modelos base más competitivos . Ofrece mayor potencia y una cámara catalogada como premium, aunque carece de algunas funciones exclusivas de la línea Pro. Busca brindar una experiencia cercana a la gama alta profesional a un precio menor. Su costo parte de los 20 mil pesos.

Versiones Pro destacadas

Las versiones Pro, Plus y Max ofrecen características superiores, especialmente en cámara, batería y rendimiento. Entre las más destacadas se encuentran:

iPhone 15 Pro Max: Una de las mejores opciones por su equilibrio entre potencia, cámara avanzada y precio más accesible frente a modelos más nuevos. Puedes encontrarlo a partir de 15 mil pesos.

iPhone 16 Pro Max: Destaca por su gran batería, excelente pantalla y potente sistema de cámaras. Suele estar cerca de los 20 mil pesos.

iPhone 17 Pro: Ofrece mayor potencia y uno de los mejores apartados fotográficos del mercado. Obtenlo por 28 mil 499 pesos.

iPhone 17 Pro Max: Es el modelo más completo, con la mejor batería y pantalla de toda la línea, ideal para fotografía y video profesional. Tiene un costo de 30 mil 999 pesos.

En 2026, el iPhone que más conviene comprar dependerá del presupuesto y del uso que cada persona le dará al dispositivo. Para quienes buscan equilibrio entre precio y rendimiento, el iPhone 15 se posiciona como una de las opciones más inteligentes. Si se desea mayor vigencia y potencia, el iPhone 16 o 17 pueden ser mejores alternativas.

Por otro lado, quienes priorizan la mejor cámara, batería y desempeño sin compromisos encontrarán en las versiones Pro —especialmente el iPhone 17 Pro y Pro Max— las opciones más completas, aunque también las más costosas.

La clave está en definir necesidades reales y evitar pagar por funciones que no se utilizarán, asegurando así una inversión inteligente y duradera.

