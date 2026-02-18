¿Cuál es el mejor iPhone para comprar en 2026?

Durante las últimas décadas, Apple se ha mantenido como una de las marcas más relevantes y reconocidas del mercado de telefonía móvil y tecnología, gracias al rendimiento y diseño de cada uno de sus dispositivos. Sin embargo, no es un secreto que los iPhone pertenecen a la gama alta, por lo que, más allá de sus funciones, su precio suele ser elevado.Por ello, la decisión de comprar un modelo de Apple no puede tomarse a la ligera, ya que representa una inversión importante que requiere analizar criterios como rendimiento, calidad de cámara, pantalla, actualizaciones futuras y presupuesto disponible, con el fin de elegir el dispositivo que mejor se adapte a las necesidades de cada usuario.Como se mencionó anteriormente, la conveniencia de adquirir determinado modelo depende del tipo de funciones y mejoras que se prioricen, como la calidad fotográfica, el desempeño en aplicaciones exigentes, la duración de batería o la vigencia en actualizaciones.Si comprar un iPhone en 2026 está entre tus planes, a continuación te presentamos una guía breve con los puntos fuertes y limitaciones de cada modelo.Como primera observación, el iPhone 12 ya no se considera una opción recomendable, ya que se estima que su última actualización llegará en 2027, por lo que conviene partir del siguiente modelo.iPhone 13En 2026, la cámara de este dispositivo sigue siendo competitiva y no presenta diferencias drásticas frente a versiones más recientes. Desde su lanzamiento fue considerado uno de los mejores modelos de la compañía. Sin embargo, no es el más potente para tareas exigentes y se prevé que deje de recibir actualizaciones en 2028. Su precio ronda los 9 mil 500 pesos.iPhone 14Ofrece características muy similares al iPhone 13, aunque con ligeras mejoras en pantalla y rendimiento. No está diseñado para aplicaciones extremadamente demandantes ni para edición profesional, pero sí representa un pequeño salto en potencia. Recibirá actualizaciones hasta 2029 y su precio ronda los 10 mil pesos.iPhone 15Es considerado una de las mejores opciones en relación calidad-precio. Presenta mejoras más notorias en rendimiento, velocidad, brillo de pantalla y calidad de cámara, con fotografías más detalladas. Se espera que reciba actualizaciones hasta 2030 y su precio oscila entre 13 mil y 15 mil pesos.iPhone 16En 2026, es una de las versiones más sólidas por su reciente lanzamiento, lo que garantiza varios años de vigencia. Tiene un diseño actualizado y buen rendimiento, aunque sus características son más equilibradas que revolucionarias. Su precio va de 17 mil a 19 mil pesos.iPhone 17Es uno de los modelos base más competitivos. Ofrece mayor potencia y una cámara catalogada como premium, aunque carece de algunas funciones exclusivas de la línea Pro. Busca brindar una experiencia cercana a la gama alta profesional a un precio menor. Su costo parte de los 20 mil pesos.Las versiones Pro, Plus y Max ofrecen características superiores, especialmente en cámara, batería y rendimiento. Entre las más destacadas se encuentran:iPhone 15 Pro Max: Una de las mejores opciones por su equilibrio entre potencia, cámara avanzada y precio más accesible frente a modelos más nuevos. Puedes encontrarlo a partir de 15 mil pesos. iPhone 16 Pro Max: Destaca por su gran batería, excelente pantalla y potente sistema de cámaras. Suele estar cerca de los 20 mil pesos. iPhone 17 Pro: Ofrece mayor potencia y uno de los mejores apartados fotográficos del mercado. Obtenlo por 28 mil 499 pesos. iPhone 17 Pro Max: Es el modelo más completo, con la mejor batería y pantalla de toda la línea, ideal para fotografía y video profesional. Tiene un costo de 30 mil 999 pesos. En 2026, el iPhone que más conviene comprar dependerá del presupuesto y del uso que cada persona le dará al dispositivo. Para quienes buscan equilibrio entre precio y rendimiento, el iPhone 15 se posiciona como una de las opciones más inteligentes. Si se desea mayor vigencia y potencia, el iPhone 16 o 17 pueden ser mejores alternativas.Por otro lado, quienes priorizan la mejor cámara, batería y desempeño sin compromisos encontrarán en las versiones Pro —especialmente el iPhone 17 Pro y Pro Max— las opciones más completas, aunque también las más costosas.La clave está en definir necesidades reales y evitar pagar por funciones que no se utilizarán, asegurando así una inversión inteligente y duradera.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP