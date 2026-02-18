Con la llegada del nuevo iPhone 17 y iPhone 17 Pro Max, así como el próximo lanzamiento de los iPhone 17e, iPhone 18 y iPhone 18 Pro Max, Apple demuestra ser una de las marcas más competitivas del mercado, al ofrecer lo mejor en vanguardia e innovación.

Tras estos recientes y futuros lanzamientos, muchos usuarios se preguntan si seguirá vigente el sistema operativo iOS en los celulares que anteceden a estas versiones.

A continuación, te decimos cuántos años de actualización le quedan a tu dispositivo de acuerdo a los años que entrega Apple.

¿Cuántos años de actualización le quedan a cada iPhone?

Cabe destacar que, de acuerdo con los años en que se han actualizado modelos anteriores de iPhone, el tiempo de actualización para cada uno de ellos oscila entre 4 y 6 años.

iPhone Versión Original de IOS Versión final de IOS IPHONE 11 iOS 13 (2019) iOS 26 (2026) IPHONE 11 PRO iOS 13 (2019) iOS 26 (2026) IPHONE 11 PRO MAX iOS 13 (2019) iOS 26 (2026) IPHONE SE (2ª GEN.) iOS 13 (2020) iOS 26 (2026) IPHONE 12 iOS 14 (2020) iOS 27 (2027) IPHONE 12 MINI iOS 14 (2020) iOS 27 (2027) IPHONE 12 PRO iOS 14 (2020) iOS 27 (2027) IPHONE 12 PRO MAX iOS 14 (2020) iOS 27 (2027) IPHONE 13 iOS 15 (2021) iOS 28 (2028) IPHONE 13 MINI iOS 15 (2021) iOS 28 (2028) IPHONE 13 PRO iOS 15 (2021) iOS 28 (2028) IPHONE 13 PRO MAX iOS 15 (2021) iOS 28 (2028) IPHONE SE (3ª GEN.) iOS 15 (2022) iOS 28 (2028) IPHONE 14 iOS 16 (2022) iOS 29 (2029) IPHONE 14 PLUS iOS 16 (2022) iOS 29 (2029) IPHONE 14 PRO iOS 16 (2022) iOS 29 (2029) IPHONE 14 PRO MAX iOS 16 (2022) iOS 29 (2029) IPHONE 15 iOS 17 (2023) iOS 30 (2030) IPHONE 15 PLUS iOS 17 (2023) iOS 30 (2030) IPHONE 15 PRO iOS 17 (2023) iOS 30 (2030) IPHONE 15 PRO MAX iOS 17 (2023) iOS 30 (2030) IPHONE 16 PLUS iOS 18 (2024) iOS 31 (2031) IPHONE 16 PRO iOS 18 (2024) iOS 31 (2031) IPHONE 16 PRO MAX iOS 18 (2024) iOS 31 (2031) IPHONE 16E iOS 18 (2025) iOS 31 (2031) IPHONE AIR iOS 26 (2025) iOS 32 (2032) IPHONE 17 iOS 26 (2025) iOS 32 (2032) IPHONE 17 PRO iOS 26 (2025) iOS 32 (2032) IPHONE 17 PRO MAX iOS 26 (2025) iOS 32 (2032)

Cabe destacar que esta tabla no es información oficial de Apple; se trata de una medida calculada de lo que se prevé en los próximos años. En pocas palabras no es algo que vaya a suceder necesariamente así.

Te puede interesar: Demandan a Google por supuestamente usar voz de presentador para entrenar producto de IA

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS