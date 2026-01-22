Samsung Galaxy S25 Ultra cae precio y se convierte una de las ofertas del 2026

Samsung se prepara para iniciar el año con fuerza y nuevos lanzamientos que prometen convertirse en los más exitosos de 2026. El Samsung Galaxy S26 Ultra e stá cada vez más cerca de su presentación y, con su llegada, comienzan a verse descuentos importantes en otros dispositivos de la familia Galaxy , especialmente en su antecesor, el Samsung Galaxy S25 Ultra, que ya puede encontrarse a un precio considerablemente más bajo.

Con una cámara principal de 200 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 12 MP con apertura f/2.2, el Galaxy S25 se perfiló el año pasado como una de las opciones más completas para los amantes de la fotografía móvil.

A esto se suma su pantalla de 6.9 pulgadas, protegida con Gorilla Glass Armor 2, que ofrece una experiencia visual impresionante. Todo ello es impulsado por el potente procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, que garantiza un rendimiento fluido incluso en tareas exigentes como videojuegos, edición de contenido y multitarea.

Aunque ahora se vea desplazado por la llegada de su nueva versión, las diferencias entre ambos modelos son mínimas, p or lo que incluso en 2026 el Galaxy S25 Ultra continúa posicionándose como una de las apuestas más sólidas dentro del mercado de la telefonía de alta gama.

Además, con la presentación del Samsung Galaxy S26, el costo del S25 se ha reducido notablemente, permitiendo adquirir un smartphone premium con excelente desempeño a un precio mucho más accesible de lo habitual.

¿Cuánto cayó el precio del Samsung Galaxy S25 Ultra?

En sitios web como Amazon, ya es posible encontrarlo por menos de 23 mil pesos mexicanos, mientras que en tiendas departamentales como Liverpool los descuentos alcanzan hasta el 30%. Además, estas opciones ofrecen meses sin intereses y facilidades de pago.

Por su parte, Walmart remata este modelo en hasta 17 mil 799 pesos mexicanos, mientras que en Costco puede conseguirse por 29 mil 799 pesos, dependiendo de la versión y el almacenamiento.

Se trata de descuentos significativos si se considera que su precio de lanzamiento fue de 32 mil 999 pesos mexicanos.

La llegada del Samsung Galaxy S26 Ultra no solo marca el inicio de una nueva generación de smartphones, sino que también abre una oportunidad ideal para quienes buscan un teléfono de alta gama a un precio reducido.

El Galaxy S25 Ultra sigue ofreciendo potencia, calidad fotográfica y una experiencia premium que se mantiene vigente en 2026, convirtiéndose en una de las mejores compras para quienes desean rendimiento de primer nivel sin pagar el precio de un modelo recién lanzado.

