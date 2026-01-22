Inteligencia Artificial: Así avanzará en el futuro cercano, según el CEO de Google Deepmind

¡El futuro de la inteligencia artificial ya no se discute en escenarios hipotéticos, sino en mesas donde se toman decisiones globales. Durante el Foro Económico Mundial de Davos, Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind y una de las voces más influyentes del sector, delineó cuáles serán los próximos pasos —y dilemas — de una tecnología que avanza con rapidez hacia terrenos todavía inexplorados.

En un encuentro privado con periodistas de distintos países, Hassabis reconoció que la llamada inteligencia artificial general (AGI), está más cerca que nunca, aunque todavía requiere avances clave . “Quizá necesitamos uno o dos grandes saltos técnicos para alcanzarla”, afirmó, dejando claro que el entusiasmo debe ir acompañado de cautela científica.

Los límites actuales de la IA y la AGI

El CEO de DeepMind se mostró optimista frente a las dudas recientes sobre el estancamiento de los modelos de lenguaje de gran escala. Según explicó, la industria continúa extrayendo mejoras significativas de las arquitecturas actuales mediante nuevas estrategias de preentrenamiento, ajustes posteriores y metodologías innovadoras.

No obstante, el verdadero reto para llegar a la AGI no es únicamente escalar los modelos existentes. Hassabis subrayó que aún faltan avances en áreas como la memoria, el aprendizaje continuo y la capacidad de razonamiento a largo plazo . “Los sistemas actuales no pueden modificar su estructura una vez entrenados. Nos gustaría que aprendieran en el mundo real y evolucionaran con el tiempo, como lo hacen las personas”, explicó.

Hassabis fue enfático al diferenciar la inteligencia artificial general de lo que hoy se comercializa bajo ese nombre. Para él, la AGI no debe convertirse en un concepto publicitario . “Hablamos de un sistema capaz de desplegar todas las capacidades cognitivas humanas” , señaló, desde la creatividad científica hasta la innovación artística.

En contraste, la superinteligencia —un escenario aún más lejano— implicaría habilidades que superan por completo a las humanas. “La AGI debería igualarnos, no sobrepasarnos”, aclaró.

¿El principio del fin para los teléfonos?

Uno de los anuncios más llamativos de la charla fue la visión de Google sobre el futuro de los dispositivos personales. Hassabis consideró que el teléfono móvil ya no es el formato ideal para interactuar de manera constante con la inteligencia artificial .

En su lugar, las gafas inteligentes aparecen como la próxima gran plataforma. “Un asistente digital realmente útil debe integrarse de forma natural en la vida diaria”, afirmó. En ese sentido, adelantó que Google trabaja en nuevos dispositivos impulsados por Gemini 3, con alianzas estratégicas junto a marcas como Samsung, Warby Parker y Gentle Monster, cuyos primeros resultados podrían presentarse en los próximos meses.

Privacidad, trabajo y sentido humano

En cuanto al modelo de negocio, Hassabis descartó que Google tenga planes inmediatos para integrar publicidad en su asistente Gemini . Argumentó que la confianza del usuario es esencial y que la publicidad podría interferir con la neutralidad de las recomendaciones.

Más allá de lo técnico, el directivo reflexionó sobre el impacto psicológico y social de la automatización. Reconoció que la inteligencia artificial ya está transformando el trabajo intelectual y planteó un desafío más profundo: el sentido del propósito humano. “Muchas personas encuentran significado en su trabajo, y eso está cambiando”, admitió.

Inspirado en transformaciones históricas como la Revolución Industrial, sugirió que las nuevas fuentes de significado podrían surgir en ámbitos como el arte, la exploración o el deporte, más allá del empleo tradicional.

¿Quién es Demis Hassabis?

Para Hassabis, la llegada de la inteligencia artificial general podría darse en un plazo de cinco a diez años. Sin embargo, insistió en que el desafío no es solo de ingeniería, sino también filosófico . La historia humana —concluyó— ha sido siempre la historia de crear herramientas y adaptarse a ellas, y la IA representa el capítulo más reciente de ese impulso creativo.

Sir Demis Hassabis es cofundador y director ejecutivo de DeepMind, empresa adquirida por Google en 2014. Bajo su liderazgo, la compañía desarrolló avances históricos como AlphaGo y AlphaFold, este último reconocido con el Premio Nobel de Química 2024 por su impacto en la predicción de estructuras proteicas. Investigador prolífico y miembro de prestigiosas academias científicas, Hassabis se ha consolidado como una figura central en la definición del rumbo ético, científico y tecnológico de la inteligencia artificial.

