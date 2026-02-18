Samsung: Estos son los Galaxy que ya tienen disponible la actualización pendiente

Samsung ha reactivado las actualizaciones del sistema de Google Play en sus dispositivos Galaxy con One UI 8, poniendo fin a varios meses sin nuevos parches. Los equipos compatibles ya pueden descargar la actualización correspondiente a enero.

¿Qué incluye la actualización?

El paquete integra mejoras en los servicios de Google Play y refuerzos en seguridad y funcionalidades de Android . Entre los cambios más relevantes:

Google Wallet permite ahora consultar transacciones realizadas desde otros dispositivos y habilita la creación de identidades digitales.

Se amplía el acceso a Android Automotive para usuarios menores de 18 años, bajo condiciones específicas.

Se fortalece la seguridad del NFC, incorporando claves compatibles con el estándar CTAP2, lo que mejora la autenticación de cuentas en smartphones, tablets, televisores, relojes con Wear OS y ordenadores.

Además, la Play Store recibe ajustes adicionales. Aunque son modificaciones discretas, el listado completo puede consultarse en el portal de soporte de Google. Cabe precisar que los Galaxy han recibido el parche de enero, aunque ya están publicados también los cambios previstos para febrero.

¿Cómo instalar la actualización en tu Galaxy?

La actualización está disponible únicamente para dispositivos con One UI 8 . Para verificar e instalar:

Entra en Ajustes.

Dirígete a Seguridad y privacidad.

Pulsa en Actualizaciones.

Accede a Actualización del sistema de Google Play.

Selecciona Buscar actualizaciones.

Si la versión de enero aparece disponible, descárgala, instálala y reinicia el dispositivo para completar el proceso.

Con este movimiento, Samsung normaliza el calendario de parches del sistema de Google Play y refuerza la seguridad de sus Galaxy en un momento clave previo a nuevas iteraciones de su capa personalizada.

SV