Samsung Galaxy S26 Ultra: ¿Cuándo sale?

El público no puede esperar por el próximo lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra; la fecha del gran evento está más cerca que nunca.

¿Cuándo sale el Samsung Galaxy S26 Ultra?

La fecha oficial se ha dado a conocer. El Samsung Galaxy S26 Ultra se presentará oficialmente en el evento Galaxy Unpacked el próximo 25 de febrero de 2026, y su venta está prevista alrededor del 11 de marzo.

Join us at Samsung Galaxy Unpacked on February 25, 2026 to discover how easy and effortless your day can be with Galaxy AI. Keep watching this space for more Galaxy Unpacked updates! pic.twitter.com/QUJHQnXjaK— Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 10, 2026

Las demostraciones previas del Samsung Galaxy S26 han demostrado que es una tecnología innovadora y el modelo promete impresionar al público.

¿Cuáles son las características del Samsung Galaxy S26 Ultra?

A través del sitio web oficial de la empresa surcoreana Samsung, se dio a conocer uno de los componentes clave para los próximos Galaxy S26. Entre las actualizaciones que se implementarán se encuentra un sistema que permitirá personalizar a fondo el software One UI.

Por otro lado, de acuerdo con información de 9to5Google, se confirmó otra característica destacada de este nuevo modelo: la Privacy Screen o también conocida como “pantalla de privacidad”.

Esta innovación indica el peso que Samsung le está dando a la funcionalidad de la pantalla en los Galaxy S26.

¿Cuánto cuesta un Samsung Galaxy S26 Ultra?

Según los rumores, el precio del nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra podría ser de mil 299 dólares. En México su precio podría estar entre los 23 mil y 26 mil pesos. Cabe destacar que su precio puede variar dependiendo de la versión, capacidad de almacenamiento y configuraciones disponibles.

