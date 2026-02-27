Samsung confirma que el Galaxy S26 Ultra tiene la mejor IA por este motivo

La espera por fin terminó. La empresa surcoreana Samsung presentó el dispositivo más esperado de 2026: el Galaxy S26 Ultra. Desde principios de año, cientos de usuarios se mantenían atentos al lanzamiento del nuevo modelo; sin embargo, fue tras diversas filtraciones sobre sus características cuando creció el interés, especialmente por sus avances en inteligencia artificial.

Las especulaciones concluyeron el jueves 26 de febrero, cuando la compañía celebró el evento Galaxy Unpacked, espacio en el que dio a conocer los nuevos productos que se integrarán al ecosistema Samsung este año. D urante la presentación, la firma confirmó que el Galaxy S26 Ultra llega al mercado como uno de los dispositivos más competitivos y avanzados de 2026.

El equipo está impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy y estará disponible con 12 o 16 GB de RAM , además de tres versiones de almacenamiento: 256 GB, 512 GB y 1 TB. Integra una pantalla de 6.0 pulgadas y un sistema fotográfico encabezado por un sensor principal de 200 megapíxeles con apertura f/1.4, características que apuntan a ofrecer potencia, resistencia y alto rendimiento.

También incorpora una batería de 5,000 mAh con carga rápida de 60 W, capaz de pasar del 0% al 75% en aproximadamente 30 minutos, lo que promete mayor autonomía para el uso diario.

No obstante, el aspecto más destacado del Galaxy S26 Ultra es su nueva generación de inteligencia artificial. De acuerdo con la información oficial, el dispositivo integra la tercera generación de IA de Samsung, diseñada para ser más intuitiva, proactiva y adaptativa.

Con esta tecnología, los usuarios podrán gestionar tareas complejas que van desde la organización de planes y búsquedas avanzadas hasta la captura, edición y optimización de contenidos, reduciendo pasos y simplificando procesos. Además, el sistema puede ejecutar acciones en segundo plano, permitiendo que el usuario se concentre en los resultados sin preocuparse por la operación técnica.

“Creemos que la IA debería ser algo en lo que las personas puedan confiar todos los días, diseñada para funcionar de manera consistente para todos y sin necesidad de conocimiento previo”, afirmó TM Roh, director ejecutivo de Samsung.

La compañía busca que la inteligencia artificial funcione como un asistente integral capaz de anticiparse a las necesidades del usuario. Por ejemplo, si alguien solicita fotografías de un viaje reciente, el Galaxy S26 Ultra puede sugerir automáticamente imágenes desde la galería sin necesidad de buscarlas manualmente.

Para ello, el dispositivo incorpora una selección de agentes como Gemini, Perplexity y Bixby, que operan mediante lenguaje natural, sin necesidad de comandos técnicos específicos , además de integrar una capa adicional de protección para los datos personales.

Estas mejoras adaptativas y personalizadas permiten que el Galaxy S26 Ultra no solo sea un teléfono inteligente, sino una herramienta que optimiza el tiempo, automatiza procesos cotidianos y redefine la experiencia móvil al integrar la inteligencia artificial como eje central de su funcionamiento.

