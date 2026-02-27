WhatsApp: Lista de celulares que se quedarán sin la aplicación en marzo de 2026

En México, WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas, gracias a la facilidad con la que permite comunicarse de forma inmediata con personas en cualquier parte del mundo . Ya sea por motivos personales, laborales o académicos, la plataforma se ha convertido en una herramienta prácticamente indispensable para millones de usuarios.

Sin embargo, con la llegada de marzo de 2026, algunos dispositivos dejarán de ser compatibles con la aplicación. Meta, empresa propietaria de WhatsApp, informó que debido a actualizaciones en materia de seguridad, rendimiento y nuevas funciones, ciertos modelos antiguos ya no podrán ejecutar la interfaz ni recibir soporte técnico.

¿Qué celulares perderán la aplicación en marzo?

De acuerdo con el sitio oficial de soporte de WhatsApp, a partir de marzo de 2026 la aplicación requerirá Android 5.0 o versiones posteriores, mientras que en el caso de iPhone será necesario contar con iOS 15.1 o superior.

Esto significa que cualquier dispositivo que no pueda actualizarse a estos sistemas operativos perderá el acceso a la app. Entre los modelos que podrían verse afectados se encuentran:

Samsung

Galaxy S4 Mini

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Grand Prime

Sony

Xperia M

Xperia Z

Xperia Z1

Xperia Z3

LG

Optimus L7 II

Optimus L5

LG G2

Motorola

Moto E (1.ª generación)

Apple

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Es importante señalar que la compatibilidad final depende de la versión de sistema operativo instalada en cada equipo.

¿Por qué estos dispositivos ya no podrán ejecutar WhatsApp?

La principal razón es que estos modelos ya no reciben actualizaciones oficiales de sistema operativo por parte de los fabricantes. Sin parches de seguridad ni soporte técnico, los equipos no pueden adaptarse a las nuevas funciones, mejoras de cifrado y actualizaciones de protección que implementa WhatsApp.

Mantener la aplicación en sistemas obsoletos podría representar riesgos de seguridad, fallas constantes, bajo rendimiento e incluso vulnerabilidad ante ciberataques, por lo que la empresa opta por limitar el servicio en dispositivos que ya no cumplen con los estándares mínimos.

¿Qué hacer si mi celular ya no será compatible?

Meta recomienda verificar primero la versión del sistema operativo en el apartado de configuración del dispositivo. Si el equipo ya no puede actualizarse a la versión requerida, lo más aconsejable es respaldar la información y migrar la cuenta a un teléfono más reciente.

Para evitar la pérdida de datos, se sugiere realizar una copia de seguridad de las conversaciones, ya sea en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone), antes de que termine febrero. Este paso también es fundamental si se planea cambiar de dispositivo.

En caso de no adquirir un nuevo equipo, los usuarios podrían acceder a WhatsApp Web desde un navegador, aunque con funciones limitadas y siempre que la cuenta permanezca activa en un dispositivo compatible.

La recomendación principal es anticiparse, revisar la compatibilidad del equipo y asegurar el respaldo de la información para evitar contratiempos.

