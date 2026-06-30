Qué es la Luna llena de fresa y cuándo llegará la Luna de Ciervo para verla desde México

Hoy, 30 de junio de 2026, es tu última oportunidad para admirar la Luna de Fresa en su máximo esplendor desde México. Este evento astronómico despide el mes, pero prepara el escenario para un fenómeno aún más inusual y espectacular en julio: la esperada Luna de Ciervo.

El encanto de la Luna de Fresa

Este satélite natural recibe su nombre gracias a las antiguas tribus de los algonquinos en Norteamérica. Ellos asociaban esta fase lunar con la corta temporada de cosecha de fresas silvestres, aunque el astro no adquiere un color rosado o rojizo.

Durante este año, el fenómeno se catalogó como una microluna, luciendo ligeramente más pequeña en la bóveda celeste. Alcanzó su punto máximo el 29 de junio, pero su brillo sigue iluminando el cielo nocturno mexicano hasta la noche de hoy.

La llegada de la Luna de Ciervo

Tras despedir a la luna de junio, los entusiastas de la astronomía ya se preparan para el siguiente gran evento. El mes de julio traerá consigo un espectáculo visual que no se repetirá en casi dos décadas.

La Luna de Ciervo iluminará el firmamento el próximo miércoles 29 de julio de 2026. Según los expertos, este plenilunio destacará por su brillo intenso y una trayectoria inusualmente alta, alejándose de la contaminación lumínica habitual.

Lo que hace verdaderamente especial a este evento es su coincidencia con la Parada Lunar Mayor. Este es un ciclo geométrico complejo que tarda 18.6 años en completarse, haciendo que la luna salga por puntos extremos del horizonte.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, el satélite dominará el cielo desde el atardecer. Al estar tan baja en sus primeros minutos, la atmósfera terrestre le otorgará un cautivador tono ámbar o anaranjado.

Consejos para disfrutar la Luna llena de fresa en México

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) sugiere buscar espacios abiertos para una mejor observación. Alejarse de las grandes ciudades garantizará que las luces artificiales no opaquen los detalles de los cráteres lunares.

Para aprovechar al máximo estos fenómenos, sigue esta lista de tips rápidos:

Adapta tu vista: Evita mirar pantallas durante 20 minutos.

Evita mirar pantallas durante 20 minutos. Ubicación: Busca terrazas o miradores despejados.

Busca terrazas o miradores despejados. Fotografía: Reduce la exposición de tu cámara.

No necesitas telescopios profesionales para ser testigo de la majestuosidad del universo. Solo basta con mirar hacia arriba, disfrutar del clima de verano y dejarte maravillar por los ciclos perfectos de nuestro sistema solar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS