WhatsApp: ¿Cómo funcionan los nombres de usuario y cómo reservar el tuyo antes de que lo haga alguien más?

La aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo está a punto de experimentar un cambio significativo: WhatsApp anunció la implementación gradual de nombres de usuario, un mecanismo de identificación único y opcional para conectar a las personas en la aplicación sin necesidad de compartir su número telefónico.

De acuerdo con lo informado recientemente por la compañía, esta medida tiene el objetivo de reforzar la privacidad de los usuarios, especialmente al iniciar una nueva conversación.

La compañía informó que, a partir de esta semana, los usuarios ya pueden reservar un nombre de usuario, aunque la herramienta comenzará a implementarse de forma gradual durante los próximos meses.

La nueva función está pensada para situaciones en las que las personas prefieren mantener su número privado, como al conocer a alguien en un evento, interactuar con un vecino o integrarse a un grupo de personas que no conocen personalmente.

¿Cómo funcionan los nombres de usuario de WhatsApp?

Con esta actualización, cuando un usuario tenga activado su nombre de usuario y envíe un mensaje por primera vez a otra persona o empresa, su número de teléfono ya no será visible.

Por ejemplo, un padre de familia podrá unirse al chat del equipo de futbol de su hijo sin necesidad de revelar su número telefónico a todos los integrantes del grupo. O, si quieres que alguna persona te escriba por WhatsApp, bastará con darle tu nombre de usuario para que pueda encontrarte y enviarte un mensaje.

¿Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp?

Para apartar un nombre de usuario, los usuarios deberán contar con la versión más reciente de la aplicación y seguir esta ruta:

Ingresa a "Ajustes" desde WhatsApp. Da clic en "Cuenta". Ahí aparecerá la opción "Nombre de usuario". Elige el nombre con el que quieras que te reconozcan; recuerda que será el que compartirás en lugar de tu número telefónico. Al dar clic en "Guardar", la app te dirá si tu nombre de usuario está disponible. Si es así, quedará reservado; de lo contrario, te pedirá que elijas uno nuevo.

La compañía indicó que la función se habilitará gradualmente en diferentes países y que los usuarios recibirán una notificación dentro de la aplicación cuando los nombres de usuario estén disponibles en su región.

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MB