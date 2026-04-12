Qué es el multiverso y qué dice la ciencia sobre su existencia

El multiverso, la hipótesis que sugiere la existencia de múltiples universos paralelos, es una de las propuestas más audaces de la cosmología moderna. Esta noción surge de la necesidad de explicar fenómenos que la física convencional aún no resuelve del todo, como el ajuste fino de las leyes de la naturaleza que permiten la vida.

De acuerdo con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, el término "multiverso" no se refiere a una sola teoría, sino a un conjunto de modelos científicos que sugieren la existencia de burbujas cósmicas independientes.

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Las bases matemáticas frente a la falta de evidencia observacional

A pesar del atractivo teórico, el multiverso enfrenta un desafío crítico: la imposibilidad de ser observado directamente. Según explica la Sociedad Real de Astronomía (Royal Astronomical Society) de Reino Unido, hasta el momento no contamos con pruebas experimentales que confirmen la interacción entre nuestro universo y otros planos de existencia.

La ciencia se basa en la falsabilidad, y al no poder observar lo que ocurre fuera de nuestro horizonte cósmico, muchos investigadores consideran que esta teoría roza los límites de la metafísica.

Sin embargo, investigadores del Instituto Perimeter de Física Teórica señalan que la matemática de la mecánica cuántica (específicamente la interpretación de "muchos mundos") ofrece una base lógica para esta multiplicidad.

Según este enfoque, cada vez que ocurre un evento cuántico, el universo se divide en diferentes ramas de realidad. De acuerdo con estas investigaciones, aunque no podamos ver estas ramificaciones, la coherencia de las ecuaciones sugiere que son una consecuencia natural de las leyes cuánticas que rigen la materia a nivel subatómico.

El papel de la Teoría de Cuerdas en la estructura cósmica

La unificación de las fuerzas fundamentales es el gran objetivo de la física, y es aquí donde el multiverso cobra mayor relevancia. De acuerdo con la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), la Teoría de Cuerdas propone que existen dimensiones adicionales invisibles a nuestros sentidos. Estas dimensiones (que pueden adoptar una infinidad de configuraciones distintas) permiten la existencia de un "paisaje" de universos con propiedades físicas únicas.

En este contexto, lo que percibimos como realidad es solo una de las múltiples soluciones posibles de una ecuación maestra. Según el Instituto de Estudios Avanzados (IAS) de Princeton, el estudio del multiverso es fundamental para entender por qué nuestro universo posee la cantidad exacta de energía oscura para expandirse sin destruirse.

Al respecto, especialistas de la UNAM coinciden en que, aunque falten pruebas visuales, la exploración teórica del multiverso es un paso necesario para "entender los límites de la realidad y el lugar que ocupamos en ella".

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MB