Alineación planetaria en abril: Fecha y horario para verla en México

Este mes de abril trae consigo uno de los fenómenos astronómicos más esperados: la alineación planetaria, la cual podrá observarse en México. A continuación te contamos todos los detalles para que no te pierdas este acontecimiento.

¿Qué es la alineación de planetas?

La alineación sucede cuando varios planetas se colocan en una línea, según la perspectiva de la Tierra, ya que realmente no están en fila desde el espacio, sino que es un efecto visual también conocido como “desfile planetario”. Este es un fenómeno poco común y permite ver a varios planetas juntos, como Venus, Marte, Júpiter y Saturno.

Esto se da porque los planetas orbitan alrededor del Sol en un plano parcialmente horizontal, en forma de disco. Desde la Tierra, vemos desde el interior del sistema solar, observando el recorrido de los diferentes planetas, en el cual la Tierra también participa.

Por ello, a pesar de que la alineación de planetas no es algo inusual en sí, estos eventos son especiales porque podemos observar a estos planetas al mismo tiempo a simple vista.

¿Cuándo y a qué hora será la alineación de planetas?

El evento astronómico será visible el próximo sábado 18 de abril y podrá observarse desde diferentes partes de nuestro país.

El mejor horario para presenciar la alineación de planetas será durante la madrugada del 18 de abril, poco antes del amanecer, debido a que los planetas estarán cerca del horizonte y serán más fáciles de ver.

Además, algunos de los planetas serán lo suficientemente brillantes para facilitar su visibilidad sin necesidad de usar un telescopio.

Sigue estos consejos para ver mejor el fenómeno

Para disfrutar al máximo de la alineación de planetas, se recomienda mantenerse alejado de zonas en las que hay mucha luz artificial. Lo mejor es ir a lugares abiertos y despejados para que no afecten la visibilidad del fenómeno.

Otra recomendación es esperar unos minutos para que los ojos puedan adaptarse a la oscuridad y ubicar mejor los planetas alineados. El uso de binoculares o telescopio es opcional, pero sí ayudará a observar el evento astronómico en primer plano.

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