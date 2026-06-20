¿Qué aplicaciones serán afectadas si no registras tu línea telefónica?

El registro obligatorio de líneas telefónicas ha generado dudas entre millones de usuarios sobre las posibles consecuencias de no realizar este trámite. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), además de las restricciones en los servicios de telefonía móvil, algunas aplicaciones vinculadas al número celular podrían presentar limitaciones o incluso dejar de funcionar correctamente.

Si no registras tu línea telefónica (vinculándola a tu identidad oficial con tu CURP o identificación), tu servicio será suspendido. A partir de la fecha límite, los celulares se quedarán sin línea, no podrán recibir ni mandar mensajes, así como tampoco realizar ni recibir llamadas.

¿Cuáles son las plataformas que podrían verse afectadas y qué implicaciones tendría para los usuarios?

En la actualidad, el teléfono móvil se ha convertido en una herramienta esencial para la verificación de identidad y el acceso a servicios financieros, gubernamentales y digitales, por lo que no cumplir con este requisito podría afectar la seguridad y operatividad de múltiples trámites cotidianos.

Las aplicaciones más afectadas suelen ser aquellas que utilizan el número telefónico para la autenticación o la recuperación de cuentas, entre ellas:

Redes sociales

WhatsApp: requiere un número activo para verificar la cuenta y recibir códigos de seguridad.

Telegram: utiliza el número telefónico para el registro y la verificación de acceso.

Signal: su sistema de identificación se basa en el número de teléfono.

Facebook, Instagram y X (antes Twitter): pueden verse afectadas si el usuario tiene activada la verificación en dos pasos mediante SMS.

Apps bancarias y gubernamentales, plataformas de comercio

Aplicaciones bancarias: muchas entidades financieras envían códigos de confirmación y autenticación por mensaje de texto.

Plataformas de comercio electrónico, transporte y entrega: como Uber, DiDi, Mercado Libre o Amazon, cuando utilizan el número para validar la identidad del usuario.

Servicios gubernamentales: como SAT Móvil, IMSS Dgital, LLave MX y App CDMX, y billeteras digitales que envían claves de acceso o notificaciones de seguridad vía SMS.

¿Cómo registrar tu línea?

Si no has registrado tu línea celular, hay dos opciones para poder hacerlo:

A través de tu equipo celular ingresando al portal registratulinea.crt.gob.mx y siguiendo los pasos que te indique el sitio.

O acudiendo personalmente al centro de atención a clientes de tu compañía, el personal te apoyará a realizar el registro en tu equipo celular.

Para ambas opciones el único documento que necesitarás es una identificación oficial vigente con tu Clave Única de Registro de Población (CRUP).

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KR