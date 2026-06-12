Viernes, 12 de Junio 2026

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¿Número desconocido? Así puedes saber si una llamada es fraude con herramienta de la Condusef

Ante el aumento de fraudes telefónicos, la Condusef habilitó esta herramienta permite consultar y denunciar contactos, protegiendo a los usuarios

Por: El Informador

La urgencia de implementar nuevas herramientas de prevención responde a un repunte significativo en la incidencia delictiva, ya que durante el primer cuatrimestre de 2026, la Condusef documentó 55 mil 726 reclamaciones totales contra instituciones financieras, de las cuales 27 mil 862 estuvieron vinculadas a un posible fraude. CANVA

La urgencia de implementar nuevas herramientas de prevención responde a un repunte significativo en la incidencia delictiva, ya que durante el primer cuatrimestre de 2026, la Condusef documentó 55 mil 726 reclamaciones totales contra instituciones financieras, de las cuales 27 mil 862 estuvieron vinculadas a un posible fraude. CANVA

Las llamadas provenientes de números desconocidos se han convertido en una de las estrategias más utilizadas por delincuentes para cometer fraudes telefónicos y obtener información personal o bancaria de las víctimas. Ante este panorama, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) pone a disposición de la ciudadanía una herramienta que permite identificar si un número ha sido reportado por actividades sospechosas, ayudando así a prevenir engaños y proteger el patrimonio de los usuarios.

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¿Cómo saber si una llamada que recibí es fraude, y cómo reportar el número?

El portal oficial de la Condusef cuenta con un buscador de estafas y reportes, con el que puedes identificar si se trató de una llamada fraudulenta. Para verificarla sigue los siguientes pasos:

  1. Primero ingresa al Portal de la Condusef
  2. Luego dirígete a la sección de Consultar Número
  3. Digita el número telefónico que te marcó, y el sistema te indicará si ya ha sido reportado por otros usuarios como intento de engaño, fraude, spam, llamadas sospechosas o prácticas no reconocidas. 

Para reportar números sospechosos, en el mismo portal además de la opción para consultar números, también está la opción para ingresar un nuevo registro y alertar sobre llamadas, mensajes o contactos sospechosos relacionados con posibles fraudes. Reportar número

Señales de alertas de seguridad 

Según la Condusef, siempre desconfía si la llamada incluye lo siguiente:

Cargos falsos o bloqueos: Te dicen que hicieron una compra grande o que tu tarjeta está bloqueada, y te piden datos sensibles para "resolverlo".

Premios o préstamos exprés: Te ofrecen dinero inmediato o ganaste un sorteo, pero te piden un depósito por adelantado (para "liberar" el dinero o pagar gastos administrativos).

Urgencia y presión: Te obligan a tomar una decisión rápida y te amenazan con cancelar cuentas o con problemas legales.

Regla de Oro, siempre recuerda: Los bancos y agencias gubernamentales NUNCA te pedirán por teléfono: contraseñas, NIP, CVV de tu tarjeta ni transferencias urgentes para desbloquear tus cuentas.

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