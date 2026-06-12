¿Número desconocido? Así puedes saber si una llamada es fraude con herramienta de la Condusef

Las llamadas provenientes de números desconocidos se han convertido en una de las estrategias más utilizadas por delincuentes para cometer fraudes telefónicos y obtener información personal o bancaria de las víctimas. Ante este panorama, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) pone a disposición de la ciudadanía una herramienta que permite identificar si un número ha sido reportado por actividades sospechosas, ayudando así a prevenir engaños y proteger el patrimonio de los usuarios.El portal oficial de la Condusef cuenta con un buscador de estafas y reportes, con el que puedes identificar si se trató de una llamada fraudulenta. Para verificarla sigue los siguientes pasos:Para reportar números sospechosos, en el mismo portal además de la opción para consultar números, también está la opción para ingresar un nuevo registro y alertar sobre llamadas, mensajes o contactos sospechosos relacionados con posibles fraudes. Reportar número. Según la Condusef, siempre desconfía si la llamada incluye lo siguiente:Cargos falsos o bloqueos: Te dicen que hicieron una compra grande o que tu tarjeta está bloqueada, y te piden datos sensibles para "resolverlo".Premios o préstamos exprés: Te ofrecen dinero inmediato o ganaste un sorteo, pero te piden un depósito por adelantado (para "liberar" el dinero o pagar gastos administrativos).Urgencia y presión: Te obligan a tomar una decisión rápida y te amenazan con cancelar cuentas o con problemas legales.Regla de Oro, siempre recuerda: Los bancos y agencias gubernamentales NUNCA te pedirán por teléfono: contraseñas, NIP, CVV de tu tarjeta ni transferencias urgentes para desbloquear tus cuentas.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.KR