¿Cómo seguir usando WhatsApp si no registro mi línea celular a la CURP?

La fecha límite para asociar el número de teléfono móvil con la CURP está cada vez más cerca. Aunque ha circulado la versión de que quienes no realicen este trámite perderán el acceso a WhatsApp, la situación no es exactamente así. Existen alternativas que permitirán seguir utilizando la aplicación de mensajería.

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A pesar de que el registro es de carácter obligatorio, algunas personas han optado por no llevarlo a cabo debido a preocupaciones relacionadas con la privacidad de sus datos personales. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR) ha señalado que la información proporcionada estará debidamente protegida.

¿Cómo usar WhatsApp sin vincular tu celular a la CURP en México?

Para quienes decidan no vincular su línea telefónica, una opción para mantener el acceso a WhatsApp es utilizar la aplicación exclusivamente a través de una conexión WiFi. De esta manera, será posible continuar enviando mensajes y realizando llamadas desde la plataforma sin depender de una línea móvil activa.

Sin embargo, es importante mencionar que eso implica ciertas limitaciones como la incapacidad para ejecutar las verificaciones necesarias de tu cuenta.

¿A qué se debe lo anterior? Al no contar con un número activo, dejarás de recibir los códigos de verificación.

Además, toma en cuenta que con esta modalidad el uso de la app depende totalmente de una conexión de Internet. Ello quiere decir que únicamente cuando tengas acceso al WiFi podrás enviar y recibir mensajes.

Otra opción es utilizar WhatsApp Web o la versión Escritorio mediante la función "Dispositivos vinculados"; pero ojo porque en ambos casos, si tu sesión se cierra ya no podrás abrirla otra vez.

¿Qué pasa si no hago el registro de mi línea?

Recuerda que, si no cumples con el registro de tu línea telefónica antes de la fecha límite, quedarás incomunicado y no podrás enviar o recibir mensajes y llamadas que no sean de emergencia. Tampoco podrás cumplir con otros trámites que soliciten un número de celular activo.

Ahora bien, de acuerdo con la CTR, los únicos dispositivos que quedan exentos de la vinculación son las tarjetas loT y aquellas que no tengan la capacidad de recibir señales de comunicación.

Tanto el Gobierno de México como la CTR han hecho hincapié en que el proceso de vinculación es seguro, afirmando que ningún organismo federal podrá acceder a los datos del usuario, sólo las compañías telefónicas. Si aún con eso tienes dudas, acércate a tu compañía telefónica para resolverlas o recibir mayor orientación.

KR