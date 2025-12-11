Navidad 2025: ¿Cómo crear con IA de Gemini tu foto navideña?

La llegada de la Navidad es una de las más esperadas por muchas personas. Una fecha en la que se intercambian no solo regalos, sino también momentos, risas y, ¿por qué no?, una clásica foto navideña. Aquí te contamos un secreto para conseguir la tuya con la IA de Gemini.

Gracias a la Inteligencia Artificial (IA) podemos obtener casi todo lo que necesitamos, especialmente hermosas fotografías con una gran calidad. Lo mejor es que resulta sencillo obtenerlas y puedes ahorrar tiempo y dinero para hacer este hermoso recuerdo navideño realidad.

¿Cómo hacer una foto navideña con IA?

Para realizar tu foto navideña especial, lo único que debes hacer es seguir estos sencillos pasos:

1. Ingresa a Google Gemini

A través de la página oficial o la aplicación, basta con seleccionar la opción crear imagen y cargar la fotografía que se desea editar.

2. Escoge el estilo deseado

Gemini es una buena opción para obtener resultados deseados, cuando se recibe una idea clara de lo que se busca. Algunos estilos populares incluyen:

Fotografía familiar realista

Postal navideña vintage

Imagen estética para redes sociales

Te puede interesar: En esta fecha de 2026 se podrá apreciar MEJOR el cometa 3I/ATLAS

3. Escribe un prompt preciso

Si quieres una edición más acertada te recomendamos especificar: escenario, personas u objetos, iluminación, estilo visual. A continuación te decimos un ejemplo de cómo crear un prompt preciso:

“Convierte esta fotografía en una tarjeta de Navidad personalizada. Cambia la ropa original por suéteres festivos, sustituye el fondo por un ambiente invernal —como un paisaje nevado o una chimenea decorada— y ajusta la iluminación para que sea cálida y mágica. Es importante mantener los rostros sin modificaciones. Añade el texto ‘¡Felices Fiestas!’ con una tipografía elegante.”

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS

