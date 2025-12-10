Miércoles, 10 de Diciembre 2025

Esta es la lista de los celulares más vendidos del mundo en 2025

Son dos marcas las que dominan todos los puestos de los celulares más vendidos a nivel global

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

¿Cuáles son los 10 celulares más vendidos del mundo? ESPECIAL / APPLE / SAMSUNG

Recientemente, Cuonterpoint Research Q3 2025 lanzó su informe trimestral de los teléfonos celulares más vendidos del mundo, y como era de esperarse, Apple y Samsung son las empresas que llevan la delantera en la batalla, dejando de lado marcas como Xiaomi, OPPO y muchas otras.

El iPhone 16 de Apple fue el dispositivo que encabezó el listado, con un 4% de ventas a nivel global. Mientras tanto, el Galaxy A16 5G se convirtió en el dispositivo Android más exitoso, ocupando el quinto ligar de la lista.

ESPECIAL / IPHONE 
ESPECIAL / SAMSUNG 
Algo que llama la atención es que Samsung logró posicionar cinco modelos de la marca en el ranking, todos de la serie Galaxy A, y Apple lideró los primeros cuatro puestos con las diferentes variaciones del iPhone 16.

Los 10 celulares más vendidos del mundo

De acuerdo con el listado de Counterpoint Research, estos son los teléfonos celulares más vendidos del mundo:

  1. iPhone 16
  2. iPhone 16 Pro
  3. iPhone 16 Pro Max
  4. iPhone 16s
  5. Galaxy A16 5G
  6. Galaxy A06
  7. Galaxy A36
  8. Galaxy A56
  9. Galaxy A16 4G
  10. iPhone 17 Pro Max

Los modelos más vendidos de Apple son sus modelos premium, en tanto que los de Samsung fueron los de gama media, con la familia Galaxy A posicionada por delante del más reciente iPhone 17 Pro Max.

El éxito del iPhone 16 combina el reconocimiento de la marca acompañado de una sólida estrategia de marketing y su amplia disponibilidad global. La limitada oferta del iPhone 17, por su parte, permitió que el modelo anterior se mantuviera como el líder absoluto del mercado durante el tercer trimestre del 2025.

Curiosamente, con el precio de un iPhone 16, que cuesta alrededor de 800 dólares, una persona podría comprar prácticamente todos los modelos de la serie Galaxy A presentes en este listado.

El dominio de ambas marcas demuestra que, para los consumidores promedio, a veces la marca tiene más peso que las especificaciones técnicas de los dispositivos.

