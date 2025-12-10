DXC Technology publica estudio sobre las deficiencias en la ejecución de la IA en el mundo

El día de hoy DXC Technology, corporación líder en desarrollo de tecnología e innovación empresarial anunció el lanzamiento de AdvisoryX, una plataforma de asesoramiento y consultoría a nivel mundial diseñada para ayudar a las empresas a generar estrategias y superar retos operativos más complejos.

Además, DCX publicará un nuevo estudio realizado a nivel mundial en el que se pueden observar las contradicciones más notorias de las empresas en la forma en que priorizan y ponen en práctica la IA . lo que demuestra que, si bien la IA es una prioridad a nivel directivo, las empresas suelen carecer de los modelos de negocio, operativo y gobernanza necesarios para conseguir que los planes den resultados.

“Las empresas están sometidas a una intensa presión para ”aplicar la IA", pero la mayoría aún carece de los aspectos básicos necesarios: datos optimizados, casos de negocio claros, liderazgo alineado y la arquitectura técnica adecuada. Debido a ello, el 94 % de las empresas afronta dificultades en la ejecución y los proyectos piloto no logran escalar.

¿Qué hace AdvisoryX?

AdvisoryX ayuda a eliminar estas deficiencias, ya que permite a las organizaciones construir desde cero al establecer bases técnicas sólidas, redefinir procesos en torno al valor, implementar operaciones y validaciones disciplinadas y diseñar interfaces que hagan que la IA funcione para las personas. "El resultado es una IA que escala de manera responsable y ofrece un impacto cuantificable". - Pete McEvoy, director global de AdvisoryX Group en DXC Technology.

AdvisoryX se lanza con una nueva investigación mundial AdvisoryX combina la experiencia en estrategia corporativa, excelencia operativa, transformación tecnológica, personas y cultura, finanzas, riesgos y experiencia de usuario de DXC.

La unidad de negocio reúne la experiencia en consultoría con la tradición en ingeniería de DXC para ayudar a las organizaciones a identificar desafíos, diseñar modelos operativos futuros y ejecutar transformaciones a gran escala.

Para respaldar estas características, AdvisoryX ha creado su motor de investigación para avanzar al ritmo de los negocios, y ofrece información continua que es oportuna, práctica y está en consonancia con los desafíos reales que afrontan los líderes.

Las deficiencias en el uso de la IA

Como parte del lanzamiento, AdvisoryX publicó su primer estudio mundial en el que se analiza de qué manera las organizaciones planifican, implementan y amplían la IA.

Los hallazgos incluyen:

Estos resultados ponen de manifiesto una deficiencia en la ejecución. Aunque la IA es una prioridad a nivel directivo, dos tercios de las organizaciones aún carecen de un caso de negocio definido, lo que sugiere que su adopción suele estar motivada por la presión más que por los resultados.

Las deficiencias también se extienden más allá de la planificación a cinco desafíos de ejecución interconectados en materia de estrategia, enfoque de implementación, alineación de liderazgo, preparación organizativa y capacidad técnica.

Para reducir estas deficiencias, es necesario tratar la IA como una prioridad ejecutiva fundamental y alinear la inversión con valores medibles. Según el estudio, los líderes empresariales también prevén cambios importantes en la forma en que la IA redefinirá los ámbitos laborales y de toma de decisiones.

Soluciones de IA integrada de DXC

Para aprovechar al máximo el potencial de la IA, las empresas deben ver más allá de la eficiencia y centrarse en las nuevas capacidades y el crecimiento que podría generar. AdvisoryX ayuda a reducir estas deficiencias al alinear los beneficios operativos inmediatos con una estrategia de futuro guiada por Xponential, el marco comprobado de DXC para acelerar la adopción empresarial.

Para convertir la ambición de la IA en resultados para toda la organización, DXC ha desarrollado cinco soluciones integradas que abarcan todo el ciclo de vida:

Estas soluciones interconectadas ayudan a los clientes a acelerar la adopción, gestionar el riesgo y ofrecer valor sostenible para toda la empresa.

Nueva identidad de marca de DXC

A medida que DXC ingresa en esta nueva fase de crecimiento, también presentamos una identidad de marca mundial renovada que refleja nuestra nueva orientación corporativa.

Desde que se fundó, DXC ha ayudado a las organizaciones más grandes del mundo a gestionar y modernizar sus sistemas vitales de misión.

Nuestros puntos fuertes tradicionales siguen siendo fundamentales para esta estrategia, entre ellos nuestra profunda experiencia en ingeniería, nuestra capacidad de ejecución y entrega, nuestra habilidad para resolver problemas complejos, nuestra tradición de colaboraciones de confianza y nuestras décadas de liderazgo en los sectores bancario, público, turístico, de seguros, de salud y de transporte, así como en otros sectores altamente regulados.

"Nuestra identidad visual ahora está a la altura del ritmo y la ambición de nuestra estrategia. Esta renovación refleja en qué nos estamos convirtiendo como organización: más centrados, más unidos y más alineados con el futuro impulsado por la inteligencia artificial hacia el que se dirigen nuestros clientes en esta era de cambios exponenciales.

Refleja nuestra evolución y refuerza nuestro compromiso de ayudar a las empresas a funcionar de forma más inteligente hoy en día, modernizar sus bases y transformarse con confianza de cara al futuro". - Anthony Pappas, director de marketing de DXC Technology.

La identidad de la nueva imagen de marca captura esta evolución con un sistema visual más claro y moderno, diseñado para un mundo impulsado por la IA. Esta nueva imagen destaca la simplicidad, la precisión y la finalidad y refuerza el papel de DXC como socio de confianza que ayuda a las empresas a funcionar de forma más inteligente, transformarse de forma más rápida y descubrir nuevas fuentes de valor.

El renovado lenguaje de diseño, el tono y la experiencia digital generan mayor coherencia en todos los mercados y ponen de manifiesto el compromiso de DXC con ofrecer soluciones integradas y basadas en el conocimiento.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology es socia líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas a nivel mundial y organizaciones del sector público, con el fin de ayudarles a aprovechar la IA para impulsar resultados en un momento de cambios exponenciales y rápidos.

Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunas de las infraestructuras tecnológicas más complejas del mundo. Obtenga más información en dxc.com

