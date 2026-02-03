La madrugada de este martes, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio a conocer que el lanzamiento de Artemis II no se llevará a cabo este domingo 8 de febrero, como lo había publicado, sino hasta el mes de marzo .

La decisión de la agencia espacial de Estados Unidos compartió esta decisión desde su blog oficial tras llevar a cabo un ensayo general, diseñada para identificar cualquier problema y resolverlo antes de intentar el lanzamiento.

Los detalles de la "re-reprogramación"

La NASA dijo haber concluido con éxito el ensayo con agua del Artemis II:

Se cargó con éxito el propelente criogénico en los tanques del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS)

Se envió un equipo a la plataforma de lanzamiento para cerrar el Orion, la nave dentro de Artemis II

Se vació el cohete de forma segura

Pese al éxito reportado, la NASA ahora prevé marzo como la fecha más temprana posible para el lanzamiento de la prueba de vuelo, con el objetivo de que los equipos puedan revisar los datos y realizar un segundo ensayo general.

La seguridad de la tripulación es prioridad: NASA

El aplazamiento de la ventana de lanzamiento de febrero también significa que los astronautas de Artemis II saldrán de la cuarentena, a la que ingresaron en Houston el 21 de enero . Por lo tanto, no viajarán al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida este martes, como estaba previsto. La tripulación volverá a entrar en aislamiento aproximadamente dos semanas antes del próximo lanzamiento.

Con marzo como la posible nueva fecha de incursión al espacio, los equipos revisarán completamente los datos de la prueba, mitigarán cada problema y volverán a las pruebas antes de establecer una fecha de lanzamiento oficial.

La seguridad de la tripulación seguirá siendo la máxima prioridad, garantizando que los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, regresen a casa al final de su misión .

FF