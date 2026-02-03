Luego de una larga lista de incidentes en la Final de la Copa Africana (CAN) el pasado 18 de enero entre las selecciones de Marruecos y Senegal, el Comité Disciplinario de la Confederación Africana de Futbol (CAF) emitió sus sanciones para cada uno de los equipos, pero la Federación Real Marroquí de Futbol (FRMF) consideró injusto su castigo .

Marruecos anunció este martes desde su cuenta en X que considera las decisiones adoptadas por el Comité Disciplinario "no son proporcionales a la gravedad y seriedad" de los hechos ocurridos durante el encuentro.

Marruecos apelará decisión de la CAF. X / @FRMFOFFICIEL

La caótica Final que desató conflicto binacional

La FRMF denunció especialmente el abandono temporal del terreno de juego por parte de los jugadores y cuerpo técnico senegaleses en protesta por un penal señalado a favor del visitante en los últimos minutos del tiempo reglamentario, que Brahim Díaz falló.

Asimismo, denunció la posterior invasión del campo por aficionados senegaleses, que "generó caos y disturbios".

Además, durante la final, recogepelotas y algunos jugadores marroquíes intentaron arrebatar la toalla al portero senegalés para evitar que pudiera secar sus guantes.

El pasado 29 de enero, la CAF decidió desestimar la petición de Marruecos de quitarle a Senegal el título de campeón de la CAN , pero sancionó a su seleccionador, Pape Thiaw, con cinco partidos de suspensión por incitar a sus jugadores a abandonar el campo.

Marruecos se niega a pagar

Marruecos tampoco se libró de las sanciones. Su estrella, Achraf Hakimi, fue suspendido dos partidos, aunque uno de ellos quedó en suspenso durante un año, por "comportamiento antideportivo", y el delantero Ismael Sabari fue sancionado con tres encuentros por "conducta antideportiva".

Asimismo, la CAF sancionó a la Federación Senegalesa de Futbol (FSF) con varias multas de un monto total de 615 mil dólares por "comportamiento inapropiado de sus aficionados", "conducta antideportiva de los jugadores y el cuerpo técnico" y por la falta disciplinaria del equipo nacional.

El pasado domingo, la FSF aseguró haber tomado nota de las sanciones impuestas por la CAF y anunció su decisión de no recurrirlas .

A la FRMF le impuso multas por un monto total de 315 mil dólares por "comportamiento inapropiado de los recogepelotas en el estadio", "comportamiento inapropiado de los jugadores de la selección y el cuerpo técnico al invadir la zona de la revisión del VAR" y "obstaculización del trabajo del árbitro", y por el uso de láseres por los aficionados durante el partido. Hasta el momento, se niega a pagarlas .

