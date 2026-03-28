NASA presenta a Rise, la mascota que viajará a la Luna en Artemis II

La NASA dio a conocer a su nueva mascota lunar, llamada Rise, la cual formará parte de la misión Artemis II y acompañará a los cuatro astronautas a bordo de la nave Orion.

Según explicó Reid Wiseman, el diseño del peluche fue creado por Lucas Ye, originario de Mountain View, California, quien quedó entre los 25 finalistas de un concurso organizado por la agencia espacial.

Este objeto viajará dentro de la cápsula Orion y funcionará como un indicador de gravedad cero, permitiendo a la tripulación confirmar visualmente el momento en que entran en el entorno espacial durante su trayecto alrededor de la Luna.

“En una nave llena de instrumentos y sistemas complejos, este tipo de indicador ofrece una manera cercana y funcional de recordar el componente humano, esencial en la exploración del universo”, detalló Wiseman.

Su diseño se inspiró en el icónico momento que retrata el amanecer terrestre de la misión Apolo 8, documentado en 1968 en una fotografía en Nochebuena por el astronauta William Anders, conocido también como "Earthrise".

Su diseño fue seleccionado entre más de 2 mil 600 propuestas de más de 50 países diferentes, incluyendo estudiantes de primaria a secundaria, que participaron en un concurso internacional de mascotas lunares.

Los diseños abarcaban desde versiones lunares de criaturas terrestres hasta visiones creativas sobre la exploración y el descubrimiento. El ejemplar final sería confeccionado por el Laboratorio de Mantas Térmicas de la NASA.

El nombre "Rise" significa "ascenso", proviene del término en inglés "Earthrise" que quiere decir "Salida de la Tierra", refiriéndose a la popular foto. Esta imagen muestra al planeta Tierra asomándose sobre el horizonte lunar desde la órbita.

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El peluche es una pequeña Luna sonriente con un gorro de capitán, el cual recrea la vista del cosmos y la Tierra, con dos cohetes espaciales y diversas estrellas. La mascota de la misión Artemis I en noviembre de 2022 fue una figura de Snoopy.

La nave espacial Orion con el apoyo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) despegará de la plataforma del Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida, el próximo miércoles 1 de abril.

Con una duración de 10 días, esta misión busca retomar los descubrimientos científicos y las exploraciones espaciales con vuelos tripulados. Por ello, Artemis II pondrá a prueba las capacidades de la NASA en el espacio profundo.



Con información de SUN

YC