La llamada Luna Rosa figura entre los eventos astronómicos más esperados de la primavera y, año con año, capta la atención tanto de aficionados a la observación del cielo como de quienes le atribuyen un valor simbólico o espiritual.

Contrario a lo que sugiere su nombre, este fenómeno no implica que la Luna adquiera una tonalidad rosada. El término proviene de antiguas tradiciones de pueblos originarios de América del Norte, quienes nombraron así a la luna llena de abril en alusión a la flor phlox, característica de la temporada primaveral por sus matices rosados. Con el tiempo, esta denominación se extendió y actualmente se emplea en diversos países, incluido México, para referirse a este plenilunio.

Más allá de su interés científico, la Luna Rosa también tiene un peso cultural y religioso. Se le conoce como la “Luna Pascual”, ya que su aparición sirve como referencia para establecer la fecha de celebraciones como la Semana Santa.

Este vínculo ha fortalecido su asociación con conceptos como la renovación, el cierre de ciclos y los procesos de transformación personal, motivo por el cual en distintas tradiciones se le considera un periodo propicio para la reflexión interna.

¿Cuándo se verá la Luna Rosa 2026 en México?

Para 2026, la Luna Rosa tendrá lugar el 2 de abril, momento en que el satélite alcance su fase llena. No obstante, en territorio mexicano podrá observarse desde la noche del 1 de abril, debido al ajuste de horarios.

Según datos astronómicos, el punto máximo del plenilunio ocurrirá a las 02:11 horas UTC, lo que equivale a las 20:11 horas (8:11 p. m.) del 1 de abril en la Ciudad de México . En ese instante, la Luna se ubicará en posición opuesta al Sol en longitud celeste, condición que define la fase llena.

Si bien este evento corresponde a un momento exacto, para los observadores terrestres la Luna se percibirá completamente iluminada durante aproximadamente un día antes y después. Por ello, será posible contemplar el fenómeno durante las noches del 1, 2 e incluso el 3 de abril.

¿A qué hora observarla?

Como es habitual en las lunas llenas, la Luna Rosa emergerá por el horizonte oriental poco después del atardecer y permanecerá visible durante gran parte de la noche, hasta ocultarse al amanecer.

En la Ciudad de México, se prevé que su salida ocurra alrededor de las 18:50 horas del 1 de abril, lo que brindará condiciones favorables para su observación.

El momento más recomendable para apreciarla —y también para capturar imágenes— es instantes después de su aparición. En ese punto, la Luna suele percibirse de mayor tamaño debido a un efecto visual y presenta tonalidades cálidas cerca del horizonte, lo que la convierte en un espectáculo especialmente atractivo.

De esta manera, la Luna Rosa 2026 se presenta como una oportunidad accesible para disfrutar de un fenómeno astronómico sin requerir equipo especializado, siempre y cuando las condiciones meteorológicas sean favorables.

YC