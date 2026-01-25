El pasado sábado 17 de enero, Artemis II, el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), y la nave Orion llegaron a la plataforma de lanzamiento 39B después de un viaje de casi 12 horas desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB) en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida .

A una velocidad máxima de tan solo 1.32 kilómetros por hora (km/h), el transportador de orugas 2 llevó el imponente cohete lunar y la nave espacial, lenta pero seguramente, hacia la plataforma.

Una vez fuera de las puertas altas del VAB, el cohete hizo una pausa planificada que permitió a los equipos reposicionar el brazo de acceso de la tripulación, un puente que brinda a los astronautas y a la tripulación de cierre acceso a la nave el día del lanzamiento.

¿Cómo prepara la NASA Artemis II?

En los próximos días, ingenieros y técnicos prepararán el Artemis II para un ensayo general, que consistirá en una prueba de las operaciones de abastecimiento de combustible y procedimientos de cuenta regresiva.

Este ensayo está previsto para el 2 de febrero. El equipo realizará las siguientes actividades:

Cargará el cohete con propulsores criogénicos

Realizará la cuenta regresiva

Practicará el vaciado seguro de los propulsores del cohete

Podrían requerirse ensayos generales adicionales para garantizar que el vehículo esté completamente revisado y listo para el vuelo. De ser necesario, la NASA podría trasladar el SLS y la nave Orion al VAB para realizar trabajos adicionales antes del lanzamiento, tras el ensayo general.

¿Cuándo sale el próximo viaje a la Luna?

El vuelo de prueba de Artemis II, programado para el 6 de febrero de 2026, enviará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y al astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen en un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna y de regreso .

Es un paso más hacia nuevas misiones tripuladas estadounidenses a la superficie lunar, lo que permitirá una presencia sostenida en la Luna que ayudará a la agencia a prepararse para enviar a los primeros astronautas estadounidenses a Marte .

