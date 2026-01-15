NASA: Imágenes de la misión SpaceX Crew-11 regresando a la Tierra

Esta madrugada, la nave Dragon de SpaceX Crew-11 amerizó con éxito en la Tierra luego de que esta misión dirigida por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) fuera suspendida por motivos de salud dentro de la tripulación.

En redes sociales se hizo viral el momento en el que Dragon sobrevuela por el cielo de California dentro de la atmósfera terrestre antes de las 03:00 horas de este 15 de enero.

Detalles del regreso

La cápsula de la misión Crew-11 de la NASA inició su viaje regreso a la Tierra con una duración de once horas; el amerizaje de esta madrugada se suscitó en el océano frente a la costa de San Diego, en California.

Los astronautas Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA, y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos, quienes en una foto divulgada el fin de semana pasado lucían en aparente buen estado de salud, permanecieron 167 días en el espacio, detalló la NASA. Se trata de la primera vez que una misión regresa prematuramente por la enfermedad de uno de sus miembros .

Los retos de la falta de gravedad

Los astronautas enfrentan desafíos médicos derivados de la exposición prolongada a la microgravedad, que provoca pérdida de masa ósea y muscular, debilitamiento del sistema cardiovascular y redistribución de los líquidos corporales hacia la cabeza, lo que puede afectar la visión y la presión intracraneal.

Además, la ausencia de gravedad también altera el equilibrio, el sueño y el funcionamiento del sistema inmunológico.

Según la NASA, la estación cuenta con equipos médicos avanzados, pero muchos diagnósticos complejos deben realizarse en la Tierra, por lo que la prevención, el monitoreo constante y los programas de ejercicio físico diario son esenciales para mantener la salud de los tripulantes durante misiones de meses de duración.

¿Cuándo será la siguiente misión de la NASA?

La Crew-12, la siguiente misión de rotación de astronautas, también con cuatro tripulantes, tiene previsto su lanzamiento desde Florida a mediados de febrero, lo que permitirá restablecer el número habitual de tripulantes en la estación .

Con información de EFE.

