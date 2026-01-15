Filtran el iPhone 18 Pro con un cambio radical en el modelo

Aunque la presentacion oficial del nuevo modelo de iPhone aun no esta próxima, la empresa tecnológica multinacional estadounidense, Apple ya se encuentra trabajando en el iPhone 18 y el iPhone 18 Pro.

Debido a lo anterior, existe un rumor sobre cuales serán las nuevas adecuaciones y novedades que tendrá el próximo modelo, de momento se sabe que una de las características que vienen a revolucionar el iPhone 18 Pro, se encuentra en el tamaño de la pantalla. Si estás considerando el adquirir el nuevo dispositivo móvil con sistema iOS, a continuación, te informaremos todo lo que debes saber, antes de realizar la transacción.

Digital Chat Station, ha revelado que el iPhone 18 normal contará con un panel LTPO OLED de 6,27 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz. Mientras que el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max contarán con paneles de 6,27 y 6,86 pulgadas respectivamente, sin embargo, su mayor atractivo será un cambio importante en el sistema Face ID, debido a que pasará a integrarse por debajo de la pantalla.

Apple ha decidido que el sistema Face ID cambiaría de posicionamiento con el objetivo de brindarle al usuario un diseño más prolijo.

¿Cuándo saldrá a la venta el iPhone 18 y el iPhone 18 Pro?

Se tiene previsto que su lanzamiento se lleve a cabo en el año 2027, y aunque aun no se cuenta con una fecha exacta, existe el rumor de que Apple ha decidido hacer el anuncio oficial a finales de 2026.

CT