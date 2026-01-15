Ebrard revela los puntos clave del T-MEC que México renegociará

Tras la consulta que se realizó por parte de la Secretaría de Economía con empresas mexicanas con el fin de plantear nuevas estrategias en la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, reveló los puntos clave que nuestro país presentará en esta importante jornada trinacional.

Ebrard dijo que presentará la síntesis de la consulta para que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Senado de la República aprueben los puntos clave que se negociarán con el país del norte en medio de tensiones internacionales que se han desatado por parte de Donald Trump, el mandatario estadounidense, quien afirmó que el T-MEC es "irrelevante".

Las prioridades de México en la renegociación del T-MEC

El titular de Economía dijo que, lo primero que busca el Gobierno de México es que continúe el tratado; lo segundo es que se siga en funciones el Sistema de Solución de Controversias y se fortalezca "para que no tengamos decisiones intempestivas que afectan a diferentes industrias" .

Otro punto a tratar en la reunión trinacional es que exista algo que el funcionario denominó "reciprocidad o paridad" en varios mecanismos, entre ellos, el laboral.

Ebrard aseguró que el papel que tendrá México en esta renegociación será para defender al T-EMC y buscando así que continúe, se fortalezca y se respete lo que en él se estipula y reglamenta para las tres naciones.

"¿Quién dice que ha funcionado? Hay que ver nada más los números del crecimiento económico entre ambos países y el éxito que se ha tenido en número de empleos, ahí es el punto de partida".

El titular aseguró que México y Estados Unidos se mantienen en diálogo constante y profesional con respecto al T-MEC y a la interrelación de las economías entre las naciones .

Acerca de la consulta

El funcionario declaró que, durante las consultas con empresarios de todos los sectores y de todos los tamaños, se llegó al consenso de que el T-MEC siga vigente.

“La primera consulta es ‘¿Lo mantenemos o no lo mantenemos?’ […] participaron muchos sectores: el obrero, el campo, las empresas, las cámaras industriales y de comercio, en fin; sobre ello todos los consultados dijeron ‘Hay que mantenerlo’”.

Sheinbaum responde a Trump

Tras las desafortunadas declaraciones del presidente estadounidense sobre el T-MEC, la Mandataria mexicana declaró que los empresarios del país del norte son quienes se han mantenido firmes en conservar vigente el T-MEC.

"Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses [...], por supuesto, México también. [...] Hay una integración muy grande, ellos tienen muchísimas plantas de producción, no solo de autos", aseguró.

La Presidenta declaró que EU tiene confianza en México como aliado comercial y que tiene la certeza de que todos los rubros del tratado se mantendrán vigentes .

