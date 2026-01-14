Groenlandia: ¿Cómo se vería si se derritiera, según la Inteligencia Artificial?

En los últimos días, Groenlandia se ha convertido en un tema del que medios internacionales se mantienen hablando, por las recientes tensiones que tiene esta isla con el Gobierno de Estados Unidos, en especial con el presidente de esta nación, Donald Trump, quien ha estado insistiendo con anexar esta nación.

El interés que tiene el Gobierno estadounidense por este territorio tiene que ver con razones geopolíticas y estratégicas. Es un lugar con seguridad nacional ya que allí está la base Pituffik Space Base, perteneciente a EU, que es esencial para la defensa y la detección de misiles desde el Ártico. Por los recursos naturales como minerales raros, cobre níquel y más, y para limitar la influencia de potencias rivales en esa zona (Rusia y China).

Pero fuera del conflicto actual, ¿qué conocemos de Groenlandia?

Se sabe que es considerada la isla más grande del mundo, que se ubica en la zona nororiental de América del Norte, entre el océano Atlántico y el océano Glacial Ártico. Por tanto posee un clima polar y subártico, fuertemente influido por la presencia de masas de hielo de varios metros de espesor durante el invierno y casi todo el año.

Aunque debido al cambio climático y al calentamiento global se está acelerando el derretimiento de las capas y bloques de hielo.

¿Cómo se vería Groenlandia si se derritiera, según la inteligencia artificial?

Se consultó a la Inteligencia Artificial para saber cómo sería este hipotético caso, y describió un interesante escenario considerando lo que ya se sabe sobre la topografía oculta bajo el hielo.

1. Un vasto archipiélago, no una sola isla

Debido al enorme peso de la capa de hielo (que tiene kilómetros de espesor), la corteza terrestre en el centro de Groenlandia se ha hundido por debajo del nivel del mar. Si el hielo desapareciera, veríamos que el corazón de la isla es en realidad una depresión masiva inundada por el océano, convirtiendo a la isla en un anillo de grandes islas montañosas que rodean un mar interior o un sistema de lagos gigantes.

2. "Gran Cañón" de Groenlandia

Bajo el hielo existe una garganta de casi 750 kilómetros de largo (más larga que el Gran Cañón del Colorado). Sin hielo, este cañón se revelaría como un sistema fluvial épico o un fiordo profundo que serpentearía desde el centro de la isla hacia la costa norte, creando un paisaje visualmente imponente de paredes de roca escarpada.

3. Fiordos profundos y costas escarpadas

Las costas serían increíblemente accidentadas. Los glaciares han esculpido la roca durante millones de años, por lo que veríamos:

Acantilados verticales que caen directamente al mar

Valles en forma de "U" perfectamente definidos por la erosión glaciar

Una red de canales de agua cristalina conectando las distintas cuencas

4. Una explosión de vida (La verdadera "Tierra Verde")

El nombre Grønland significa Tierra (o país) Verde, entonces finalmente cobraría sentido. Al quedar expuesta la tierra:

Vegetación de tundra : Inicialmente veríamos musgos, líquenes y flores resistentes.

: Inicialmente veríamos musgos, líquenes y flores resistentes. Nuevos ecosistemas : Con el paso del tiempo, el sur de la isla podría albergar bosques de abedules y sauces, similares a los de Escandinavia o el norte de Canadá.

: Con el paso del tiempo, el sur de la isla podría albergar bosques de abedules y sauces, similares a los de Escandinavia o el norte de Canadá. Suelo virgen: El terreno sería una mezcla de roca madre grisácea y sedimentos depositados por el deshielo, creando un contraste vibrante con el azul del agua y el verde de la nueva vegetación.

