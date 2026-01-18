NASA arranca montaje de Artemis II, la próxima misión a la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) ya prepara la misión Artemis II, la próxima misión tripulada a la Luna programada para este 2026.

La NASA llevará este año a cuatro astronautas a sobrevolar la órbita lunar; este sábado la agencia dio un paso clave con el traslado y montaje del cohete Space Launch System (SLS) de la NASA y la cápsula Orion en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Se trata de una compleja operación logística que marcará el regreso de una tripulación humana más allá de la órbita terrestre baja por primera vez desde 1972 .

Artemis II, el hito en la investigación espacial

Artemis II representa un "momento histórico" para la agencia, el programa lunar y futuras misiones tripuladas a Marte, aseguró Jacob Bleacher, científico jefe de exploración de la NASA.

"Para nosotros esto se siente muy diferente: poner a una tripulación en el cohete y llevarla alrededor de la Luna. Este será nuestro primer paso hacia una presencia humana sostenida en la Luna", manifestó.

Los directivos de la agencia subrayaron además que mantienen la ventana de lanzamiento a partir del 6 de febrero, la cual es "factible" , al responder a preguntas de la prensa sobre la coincidencia con el lanzamiento el mismo mes de la misión Crew-12, de SpaceX, que llevará a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Esta ventana se extiende hasta abril y, en caso de que no se concrete el despegue por cuestiones técnicas, la directora de lanzamiento de Artemis, Charlie Blackwell-Thompson, indicó que hay "oportunidades prácticamente todos los meses".

Esta primera misión tripulada -de diez días de duración- del programa Artemis consistirá en un vuelo alrededor de la Luna sin alunizaje, siguiendo una trayectoria conocida como "free return", que permitirá que la nave Orion rodee el satélite natural y regrese a la Tierra utilizando la gravedad lunar.

Artemis II, que validará los sistemas de propulsión, navegación, comunicaciones y soporte vital de Orion, será la aproximación humana más cercana a la Luna desde la misión Apolo 17 de 1972.

Su éxito será fundamental para avanzar a Artemis III , que prevé devolver astronautas a la superficie lunar .

Jacob Bleacher, científico jefe de exploración de la NASA, señaló además que la misión podría ofrecer una "oportunidad única" para observar el hemisferio lejano de la Luna, una región que los seres humanos no han podido ver directamente desde la Tierra.

