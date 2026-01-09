La NASA enfrenta por primera vez en la historia de la Estación Espacial Internacional (EEI) -habitada de manera permanente desde 2000-, la necesidad de traer de regreso anticipadamente una misión debido a la enfermedad de uno de los astronautas en el laboratorio orbital.

En la actualidad, siete tripulantes se encuentran a bordo de la estación, cuatro de ellos pertenecientes a la misión Crew-11 de SpaceX, uno de ellos enfermo, pero "estable".

Jared Isaacman, administrador interino de la NASA, anunció la decisión de adelantar el regreso de la tripulación de Crew-11 , una medida insólita en la historia del complejo orbital.

La NASA subrayó que en las próximas horas detallará los planes definitivos para el retorno de esta tripulación, sin revelar la identidad del paciente por razones de privacidad.

La Crew-11, integrada por Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA, y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos, despegó desde el Centro Espacial Kennedy a comienzos de agosto pasado y tenía previsto regresar a la Tierra a inicios de 2026, tras completar una misión de seis meses.

Al igual que todos los tripulantes que han estado a bordo de la EEI, los cuatro miembros de la Crew-11 pasaron por años de entrenamiento físico, técnico y psicológico, diseñados para prepararlos ante las exigencias extremas del espacio, el aislamiento y las emergencias médicas.

Es muy poco frecuente que una enfermedad obligue a acortar una misión completa, según los especialistas.

La enfermedad del astronauta también ocasionó la cancelación de la primera caminata espacial de este año, que estaba programada para este jueves.

Aunque la estación cuenta con equipos médicos, no dispone de la capacidad necesaria para realizar diagnósticos complejos . "Tenemos un conjunto robusto de equipos médicos a bordo de la Estación, pero no reemplaza el equipamiento que tenemos en tierra", expresó el doctor James Polk, oficial médico jefe de la NASA.

Se trata de la primera vez que una misión de la EEI, que opera permanentemente, regresará anticipadamente por motivos médicos.

MV