La IA llega a la TV; cómo funciona y los modelos compatibles con Gemini

La Inteligencia Artificial está al alcance en varios dispositivos y aparatos electrónicos; esta vez llega ahora a las televisores. Google ha implementado su modelo de IA, y ahora Gemini estará disponible en ciertos modelos de TV, con el fin de que los usuarios puedan experimentar con nuevas maneras de interactuar y consumir contenido desde sus pantallas.

¿Cómo funciona Gemini en la TV?

Google explica que, se puede usar Gemini para TV para encontrar programas de TV o películas, obtener recomendaciones según tus gustos o hacer preguntas sobre cualquier tema . Además, ha señalado que los usuarios podrán hablar de forma natural con Gemini y obtener respuestas detalladas a preguntas sobre una amplia variedad de temas, esto debido a que se usa el modelo de IA más avanzado y actualizado.

Por ejemplo, puedes preguntar: "¿Qué películas son similares a Misión Imposible, pero más divertidas?" o "¿Puedes explicarle el sistema solar a mi hijo que está en tercer grado?".

Incluso se puede obtener ayuda con acciones y rutinas cotidianas como: "Enséñame la cámara del jardín trasero".

Por otro lado, la compañía también recomienda a los usuarios usar Gemini para TV de forma responsable, es decir, evitar usar a la IA como un asesor médico, financiero o de otro tipo debido a que es un modelo en constante evolución y puede brindar información imprecisa.

En este sentido, los usuarios también tienen la oportunidad de evaluar las respuestas de Gemini para TV con "Me gusta" o "No me gusta" e incluso enviar comentarios si encuentras las respuestas de la inteligencia artificial erróneas.

Modelos compatibles con la inteligencia artificial

De acuerdo con el Centro de Ayuda de Google, "Gemini para TV solo está disponible en dispositivos Google TV en determinados países o regiones, y en ciertos idiomas". Además, esta asistencia no está disponible en los perfiles infantiles, solo para los usuarios adultos de 18 años o más.

Los modelos compatibles son:

Modelos TCL QM9K, QM7K, QM8K y X11K

Google TV Streamer

Walmart onn. Modelo 4K Pro

Modelos Hisense U7, U8 y UX

Por el momento, Gemini para TV está disponible sólo en Estados Unidos y Canadá, en inglés y francés. Se espera que en el futuro esté disponible en más dispositivos Google TV, así como también en más países e idiomas.

