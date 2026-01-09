El 2026 llega con decenas de sorpresas para los amantes de la astronomía y para todas aquellas personas que sienten fascinación por los cuerpos celestes , ya que este año quedará marcado como uno de los más especiales para la observación del cielo.

De acuerdo con la revista National Geographic, los habitantes del planeta Tierra podrán presenciar cuatro eclipses distintos a lo largo del año, los cuales ofrecerán espectáculos visuales únicos en diferentes regiones del mundo.

Según este mismo medio, el primero de estos fenómenos astronómicos está próximo a ocurrir, por lo que a continuación te compartimos todos los detalles que debes conocer sobre el primer eclipse del año 2026.

¿Cuándo ocurrirá el primer eclipse del año?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que el primer eclipse de 2026 tendrá lugar el martes 17 de febrero, iniciando a las 09:56 horas y concluyendo a las 14:27 horas. No obstante, su punto máximo solo será visible durante algunos minutos, dependiendo de la ubicación geográfica.

Especialistas señalan que se tratará de un Eclipse Solar Anular, conocido popularmente como Anillo de Fuego debido a su llamativa apariencia.

¿Qué es un Eclipse Solar Anular?

Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol mientras se encuentra en uno de los puntos más lejanos de su órbita. Debido a esta distancia, el satélite natural no logra cubrir por completo el disco solar, lo que provoca que se observe un brillante anillo de luz alrededor de la Luna.

¿Dónde se verá el Eclipse Solar Anular?

Lamentablemente, este fenómeno no será visible en México. De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de España, el eclipse solo podrá apreciarse de manera parcial en Argentina, Chile y algunas regiones del sur de África.

El característico Anillo de Fuego únicamente será visible desde la Antártida, región por donde pasará el eje central de la sombra lunar.

Aunque el primer eclipse de 2026 no podrá observarse desde México, este evento marca el inicio de un año excepcional para la astronomía, con varios fenómenos que invitan a seguir de cerca el movimiento de los astros. Para los entusiastas del espacio, cada eclipse representa una oportunidad única para comprender mejor la dinámica del sistema solar y recordar la grandeza del universo que nos rodea.

