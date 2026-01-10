¿Qué es el perihelio y cómo afectará a la Tierra?

A comienzos de cada año, la Tierra alcanza silenciosamente un punto clave de su trayectoria alrededor del Sol. Se trata del perihelio, el momento en el que nuestro planeta se encuentra a la menor distancia posible de la estrella que domina el sistema solar.

En 2026, este evento astronómico tendrá lugar el 3 de enero, aproximadamente dos semanas después del solsticio de diciembre, como parte de un ciclo que se repite anualmente con ligeras variaciones.

Aunque pueda resultar contraintuitivo, el perihelio ocurre cuando gran parte del hemisferio norte atraviesa el invierno. Esta aparente contradicción suele generar confusión, pero los astrónomos coinciden en que la distancia entre la Tierra y el Sol no es el factor principal que determina las estaciones del año.

De acuerdo con National Geographic, la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo perfecto, sino una elipse en la que el Sol se encuentra ligeramente desplazado del centro. Como resultado, la distancia entre ambos cuerpos varía a lo largo del año. El perihelio es el punto de esa órbita en el que la Tierra está más cerca del Sol, mientras que el afelio corresponde al momento en que se encuentra más alejada.

Durante el perihelio, la distancia entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 147 millones de kilómetros, frente a los cerca de 151 millones de kilómetros que se registran durante el afelio, que suele ocurrir en julio. Aunque esta diferencia pueda parecer considerable, es relativamente pequeña a escala astronómica y no produce cambios visibles en el tamaño aparente del Sol en el cielo.

Además, la fecha exacta del perihelio puede variar ligeramente de un año a otro debido a la interacción gravitatoria con otros cuerpos del sistema solar, en especial la Luna y Júpiter, así como a la falta de sincronía perfecta entre el calendario gregoriano y la órbita terrestre.

Según el mismo sitio, el impacto del perihelio en la vida cotidiana es limitado. Las estaciones del año están determinadas principalmente por la inclinación del eje terrestre, que es de aproximadamente 23.5 grados. Esta inclinación provoca que cada hemisferio reciba distinta cantidad de luz solar a lo largo del año, lo que explica los cambios estacionales.

Sin embargo, el perihelio sí tiene efectos medibles. Al estar más cerca del Sol, la Tierra recibe alrededor de un siete por ciento más de energía solar que durante el afelio. Esta diferencia afecta principalmente al hemisferio sur, que se encuentra inclinado hacia el Sol en enero, haciendo que sus veranos sean ligeramente más intensos que los del hemisferio norte.

Otro efecto relevante es el aumento de la velocidad orbital. Conforme la Tierra se aproxima al Sol, se desplaza más rápido, un fenómeno descrito por la segunda ley de Kepler. Esta aceleración provoca que las estaciones cercanas al perihelio sean ligeramente más cortas, lo que se traduce en inviernos un poco más breves en el hemisferio norte y veranos ligeramente más largos en el hemisferio sur.

En escalas de tiempo mucho más largas, los cambios en la forma de la órbita terrestre influyen en el clima global. Estas variaciones, conocidas como ciclos de Milankovitch, han sido clave para explicar las glaciaciones que ha experimentado la Tierra a lo largo de su historia.

