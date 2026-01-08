Eclipses 2026: Cuántos habrá y cuáles podrán observarse desde México

El año 2026 traerá consigo una serie de eclipses que despertarán el interés de astrónomos, especialistas y observadores del cielo en todo el mundo. Estos fenómenos, resultado de la alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol, forman parte de los eventos astronómicos más esperados debido a su impacto visual y a la oportunidad que representan para la divulgación científica.

Para México, el calendario astronómico de 2026 incluye eclipses que podrán observarse total o parcialmente desde el territorio nacional, especialmente los de tipo lunar. Aunque los eclipses solares más destacados del año no tendrán al país dentro de su franja de visibilidad total, sí ofrecerán escenas parciales que permitirán seguirlos con las debidas precauciones.

¿Cuántos eclipses habrá en 2026?

Durante 2026 se registrarán cuatro eclipses: dos solares y dos lunares. Este número se encuentra dentro del promedio anual de eclipses que se presentan a nivel mundial y se distribuyen a lo largo del año entre los meses de febrero, marzo y agosto.

Los eclipses solares ocurren cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, mientras que los eclipses lunares se producen cuando la Tierra proyecta su sombra sobre la Luna, la visibilidad de cada evento depende de la ubicación geográfica y del momento en que ocurre.

Eclipse solar anular de febrero

El 17 de febrero de 2026 se presentará un eclipse solar anular. En este tipo de fenómeno, la Luna cubre el centro del Sol, pero deja visible un anillo luminoso alrededor, conocido popularmente como “anillo de fuego”.

Sin embargo, este eclipse no será observable desde México, ya que su trayectoria se concentrará en regiones del hemisferio sur y zonas oceánicas. En territorio nacional no se apreciará ni siquiera de forma parcial.

Eclipse lunar total de marzo

Uno de los eventos más relevantes para México será el eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026. Este fenómeno podrá observarse en todo el país, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Durante el eclipse total, la Luna adquirirá tonalidades rojizas debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre, fenómeno conocido como “Luna de sangre”. A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares pueden observarse a simple vista sin ningún riesgo para la salud visual.

Eclipse solar total de agosto

El 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar total que será visible en su totalidad en regiones de Europa, el Ártico y partes del norte de Asia. Desde México, este fenómeno solo podrá apreciarse de manera parcial, con una cobertura limitada del disco solar.

Para quienes deseen observar este eclipse desde el país, será indispensable utilizar filtros solares certificados o equipos especializados, ya que mirar directamente al Sol puede provocar daños permanentes en la vista.

Eclipse lunar parcial de agosto

El ciclo de eclipses de 2026 concluirá con un eclipse lunar parcial entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto. En este caso, solo una parte de la Luna ingresará en la sombra de la Tierra, lo que generará un oscurecimiento parcial de su superficie.

Este eclipse será visible desde gran parte de México y representará otra oportunidad para que el público observe un fenómeno astronómico sin necesidad de instrumentos especiales.

Así, 2026 se perfila como un año con eventos astronómicos relevantes para México, especialmente por la observación de eclipses lunares que permitirán acercar la ciencia y el conocimiento del espacio a miles de personas.

