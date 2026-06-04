Alerta por tormenta geomagnética G3: cómo afectará a la Tierra este 4 y 5 de junio

El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC por sus siglas en inglés), adscrito a la NOAA, emitió una advertencia oficial ante la llegada de una tormenta geomagnética de categoría G3. Este fenómeno, considerado de intensidad fuerte, comenzó a interactuar con nuestra atmósfera la tarde de este jueves 4 de junio y mantendrá su influencia directa hasta las primeras horas del viernes 5 de junio, obligando a las autoridades a mantener un monitoreo constante de la infraestructura crítica.

¿Qué es una tormenta geomagnética y cómo sucede?

Para entender el origen de esta alerta, debemos observar la reciente y frenética actividad del Sol. Durante el pasado 3 de junio, la región activa 4455 de nuestra estrella experimentó una serie de violentas erupciones, culminando con la expulsión de tres masivas llamaradas solares. Entre estas explosiones destacó una de clase X1.0, catalogada por los astrónomos como la magnitud más alta y energética en la escala de medición espacial, lo que encendió las alarmas de los observatorios.

Estas intensas erupciones solares no vienen solas, sino que liberan enormes nubes de plasma y gas electrificado conocidas científicamente como eyecciones de masa coronal (CME). Cuando estas partículas cargadas viajan por el vacío del espacio a velocidades que superan los mil kilómetros por segundo y finalmente colisionan de frente contra el escudo magnético de la Tierra, se desencadena la fuerte perturbación global que los científicos denominan tormenta geomagnética.

Efectos en la Tierra: ¿Son buenos o malos?

Las consecuencias de este choque magnético presentan una dualidad fascinante, trayendo consigo tanto riesgos operativos para nuestra tecnología moderna como espectáculos naturales inigualables. A continuación, detallamos los principales efectos que este evento de nivel G3 genera en nuestro entorno inmediato:

Interrupciones tecnológicas: Es altamente probable que se registren fallas intermitentes en los sistemas de navegación GPS y bloqueos temporales en las señales de radio de alta frecuencia.

Es altamente probable que se registren Riesgos en órbita y superficie: Las redes eléctricas terrestres pueden sufrir fluctuaciones de voltaje, mientras que los satélites enfrentan acumulación de carga superficial que afecta su funcionamiento.

Las redes eléctricas terrestres pueden sufrir fluctuaciones de voltaje, mientras que los satélites enfrentan acumulación de carga superficial que afecta su funcionamiento. Espectáculo visual: Como efecto positivo, la interacción de las partículas solares con los gases atmosféricos creará impresionantes auroras boreales, visibles en latitudes mucho más al sur de sus límites habituales.

¿Debemos preocuparnos por esta alerta espacial?

A pesar de que la clasificación G3 impone un nivel de alerta significativo para los operadores de satélites y redes eléctricas, los especialistas aseguran que el fenómeno no representa un peligro directo para la salud de las personas. La humanidad está protegida por el campo magnético terrestre, por lo que podemos continuar con nuestra rutina diaria mientras las agencias espaciales gestionan cualquier eventualidad técnica derivada de esta fascinante tormenta solar.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

KR