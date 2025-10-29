Microsoft sufre caída global: Conoce todas las aplicaciones que presentan fallas

La mañana de este miércoles 29 de octubre, una de las empresas de tecnología más importantes del mundo, Microsoft, reportó la caída de sus sistemas, lo que afectó gravemente a muchas de sus aplicaciones y servicios afiliados.

De acuerdo con la información difundida, Azure Front Door, una de las plataformas fundamentales de la compañía, ya que opera como su nube, registró fallas técnicas , lo que provocó que grandes empresas y usuarios de todos los países experimentaran problemas en sus sitios digitales, portales empresariales, servicios y aplicaciones.

Los afectados reportaron rápidamente la caída de sus programas, lo que llevó a la empresa a investigar, para luego revelar que sospecha de un posible fallo en el sistema DNS (Domain Name System), clave para que los dispositivos accedan correctamente a los servidores.

Gran parte de los programas y páginas de la red dependen de este servidor para funcionar correctamente, por lo que no es sorprendente que grandes plataformas y aplicaciones por el momento no puedan operar.

De acuerdo con los usuarios, estos son algunos de los servicios y aplicaciones afectados por la caída de Microsoft:

Microsoft Store

OneDrive

Word

Asistente Copilot

Xbox Live

Outlook

Minecraft

PUBG Battlegrounds

Centro de administración de Microsoft 365

Starbucks

Microsoft Teams

Sea of Thieves

Xbox Cloud Gaming

Intune

Costco

Según la página web Downdetector, las principales áreas con reportes de fallas se encuentran en Estados Unidos, Europa y América Latina.

Hasta el momento, el programa aún no ha podido ser restablecido en su totalidad, por lo que la compañía advirtió a sus clientes que pueden experimentar retrasos o que les sea imposible acceder a sus cuentas.

No obstante, Microsoft comunicó en su portal de soporte de Azure que están investigando la causa del fallo y trabajan para restablecer el servicio lo más rápido posible.

