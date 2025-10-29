Miércoles, 29 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

Microsoft sufre caída global: Conoce todas las aplicaciones que presentan fallas

OneDrive, Word, Xbox Live y más; estos son todos los sitios y aplicaciones que presentan problemas tras el fallo de Microsoft
 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Microsoft presentó fallas que impactaron a portales, aplicaciones y sitios web a nivel internacional. ESPECIAL

Microsoft presentó fallas que impactaron a portales, aplicaciones y sitios web a nivel internacional. ESPECIAL

La mañana de este miércoles 29 de octubre, una de las empresas de tecnología más importantes del mundo, Microsoft, reportó la caída de sus sistemas, lo que afectó gravemente a muchas de sus aplicaciones y servicios afiliados.

Te puede interesar: Azure se cae y falla la nube de Microsoft; esto es lo que se sabe

De acuerdo con la información difundida, Azure Front Door, una de las plataformas fundamentales de la compañía, ya que opera como su nube, registró fallas técnicas, lo que provocó que grandes empresas y usuarios de todos los países experimentaran problemas en sus sitios digitales, portales empresariales, servicios y aplicaciones.

Los afectados reportaron rápidamente la caída de sus programas, lo que llevó a la empresa a investigar, para luego revelar que sospecha de un posible fallo en el sistema DNS (Domain Name System), clave para que los dispositivos accedan correctamente a los servidores.

Gran parte de los programas y páginas de la red dependen de este servidor para funcionar correctamente, por lo que no es sorprendente que grandes plataformas y aplicaciones por el momento no puedan operar.

De acuerdo con los usuarios, estos son algunos de los servicios y aplicaciones afectados por la caída de Microsoft:

  • Microsoft Store
  • OneDrive
  • Word
  • Asistente Copilot
  • Xbox Live
  • Outlook
  • Minecraft
  • PUBG Battlegrounds
  • Centro de administración de Microsoft 365
  • Starbucks
  • Microsoft Teams
  • Sea of Thieves
  • Xbox Cloud Gaming
  • Intune
  • Costco 

Según la página web Downdetector, las principales áreas con reportes de fallas se encuentran en Estados Unidos, Europa y América Latina.

También puedes leer: Microsoft implementa solución tras falla en su nube Azure

Hasta el momento, el programa aún no ha podido ser restablecido en su totalidad, por lo que la compañía advirtió a sus clientes que pueden experimentar retrasos o que les sea imposible acceder a sus cuentas.

No obstante, Microsoft comunicó en su portal de soporte de Azure que están investigando la causa del fallo y trabajan para restablecer el servicio lo más rápido posible.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones