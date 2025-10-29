La empresa Microsoft estaba trabajando hoy miércoles 29 de octubre para solucionar una interrupción en su sitio de almacenamiento virtual Azure, el cual dejó a los usuarios sin poder acceder a Office 365, Minecraft y otros servicios.

El gigante tecnológico informó que un cambio de configuración en la infraestructura de Azure causó la interrupción, y que ya estaba implementando la solución.

Microsoft no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

Debido a que muchos sitios y servicios utilizan el servicio de nube de Microsoft, una interrupción como esta puede tener un impacto generalizado en Internet.

En Downdetector, un sitio web que rastrea interrupciones en línea, los usuarios reportaron problemas a lo largo del día con Office 365, Minecraft, XBox Live, Copilot, Costco, Starbucks y muchos otros servicios.

Alaska Airlines escribió en X que la interrupción estaba afectando sus sistemas, incluidos los servicios de check-in.

Los problemas con Azure se reportaron unas horas antes de que Microsoft publicara su reporte trimestral y poco más de una semana después de que una interrupción masiva de Amazon Web Services (AWS), el servicio cloud computing de Amazon, afectó una amplia gama de servicios en línea, incluidas redes sociales, juegos, entrega de alimentos, streaming y plataformas financieras.

Amazon es el proveedor dominante de servicios de computación en la nube, Microsoft ocupa el segundo lugar y luego Google, en la mayoría de los mercados.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF