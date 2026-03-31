Luna Rosa 2026: Conoce la hora exacta para verla en su punto máximo en México

Esta semana llega una nueva oportunidad para apreciar una de las vistas más hermosas que el cielo nocturno puede regalar a los habitantes del planeta Tierra , pues durante el último día de marzo y los primeros de abril, la Luna llena se dejará ver en su máximo esplendor, con un brillo que promete cautivar a todos los que dirijan su mirada hacia arriba.

La conocida “Luna Rosa”, cuyo apodo proviene de que es la primera Luna llena de primavera, temporada en la que las flores y los frutos florecen, por lo que se le asocia con esto, ofrecerá un espectáculo digno de admirar este martes 31 de marzo, fecha en que dejará ver su potencial.

De acuerdo con sitios especializados en astronomía, la Luna Rosa podrá verse durante varios días, por lo que se tendrán múltiples oportunidades para disfrutar de su impactante aspecto.

¿Cuándo y a qué hora ver la Luna Rosa?

Según expertos, la Luna Rosa podrá verse a partir de este martes 31 de marzo, marcando el comienzo de su recorrido por el cielo, que se extenderá hasta el jueves 2 de abril , siendo principalmente el miércoles 1 de abril el día en que se tendrá la mejor visión del astro y cuyo punto máximo se alcanzará alrededor de las 20:11 horas.

Ese mismo día, comenzará a aparecer en el horizonte alrededor de las 18:50 horas. Desde ese momento ya será posible notar su presencia y apreciar su brillo, incluso antes de que alcance su fase completamente llena.

El nombre puede llevar a pensar que la Luna adquirirá un tono rosado, pero no es así. En realidad, el término "Luna Rosa" tiene un origen cultural.

¿Por qué se le llama Luna Rosa?

De acuerdo con National Geographic, este nombre está relacionado con la floración del Phlox subulata, también conocido como musgo rosa. Esta planta florece en tonos rosados durante la primavera, justo en la misma época en la que ocurre este plenilunio.

Más que un cambio de color, esta Luna destaca por ser la primera Luna llena después del equinoccio de primavera, lo que la conecta simbólicamente con el renacer de la naturaleza.

Además, en ocasiones puede percibirse más grande y brillante debido a su cercanía relativa con la Tierra, lo que la hace aún más llamativa.

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Para varias culturas, esta Luna tenía un significado especial. Se asociaba con el inicio de ciclos agrícolas y con la renovación de la vida en la naturaleza.

La coincidencia con la floración del musgo rosa reforzaba esta idea de crecimiento y transformación, convirtiéndola en un símbolo del cambio de estación y del inicio de una nueva etapa en el año.

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