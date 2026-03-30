Desarrollan tratamiento menos invasivo para la hipertensión en México

Un equipo de científicos mexicanos desarrolla una innovadora alternativa terapéutica para el tratamiento de la Hipertensión , considerada una de las principales causas de mortalidad en el país. El proyecto consiste en la creación de un parche acompañado de un sistema de microagujas que permitiría administrar medicamentos de manera menos invasiva y más cómoda para los pacientes, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con la institución, la investigación se centra en el desarrollo de un sistema transdérmico biodegradable elaborado a partir de zeína, una proteína derivada del maíz, con la que se busca fabricar un arreglo de microagujas y un parche que faciliten la liberación controlada de fármacos antihipertensivos , como el Amlodipino.

El proyecto, liderado por los investigadores José Juan Escobar Chávez y Omar Rodrigo Guadarrama Escobar, plantea mejorar la adherencia al tratamiento mediante una opción terapéutica más práctica y confortable. Según los especialistas, el objetivo no es sustituir los medicamentos existentes, sino ofrecer una alternativa que facilite su administración y contribuya a que los pacientes mantengan de manera constante su tratamiento médico.

“Por ejemplo, en una crisis hipertensiva se puede colocar en la piel para evitar las tomas tan continuas que sugiere la dosis oral y con ello reducir el riesgo de los picos en la presión arterial que pudieran presentarse, producto de la falta de apego al tratamiento”, indicó Guadarrama.

¿Cómo funciona el nuevo tratamiento para la hipertensión?

Sobre las pruebas realizadas en esta fase de desarrollo del proyecto, el experto reveló que en cuanto se coloca el parche inmediatamente “se libera del polímero el fármaco de manera constante y prolongada” para llegar hasta el torrente sanguíneo, lo que “evita el metabolismo hepático y molestias gastrointestinales”.

Esta alternativa surge tras la urgencia de enfrentar las reacciones adversas de los fármacos que padecen los pacientes en México, un país donde el 30% de la población adulta vive con hipertensión arterial, mientras que el 43% lo desconoce.

Por su parte, Escobar asoció esta situación a que los mexicanos no suelen monitorearse ni acudir al médico, y “si lo hacen es porque la patología está avanzada; es ahí cuando se enteran de que son hipertensos, una afección que ya venía de años atrás”.

¿Cuáles son las ventajas del tratamiento para la hipertensión?

Además de enfrentar un problema de salud en el país, los especialistas consideran que esta alternativa terapéutica también es ecológica, económica y eficiente debido a su “biocompatibilidad, biodegrabadilidad y capacidad para formar películas resistentes que controlan la liberación del fármaco”.

En esta etapa de la investigación, los expertos realizaron ensayos físicos, mecánicos, químicos y biofarmacéuticos para demostrar que los microarreglos y el parche tienen las características adecuadas de funcionamiento; además de las pruebas in vivo en modelo de laboratorio.

En México, la hipertensión arterial es considerada una “enfermedad crónica silenciosa”, pues es una de las principales causas de muerte en el país, incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que uno de cada tres mexicanos la padece.

TG