¿Cuál fue el primer video que se subió a YouTube y cuántas vistas tiene?

Todo comenzó el 23 de abril de 2005, cuando Jawed Karim, uno de los visionarios cofundadores de la plataforma, decidió subir un breve clip titulado " Me at the zoo ". Grabado frente a la exhibición de elefantes, este archivo de apenas 19 segundos se convirtió en la piedra angular de YouTube.

Aunque su contenido era sumamente simple y carecía de producción profesional, respondió al cómo y dónde iniciaría una verdadera revolución digital.

El despegue de YouTube

Este hito demostró al mundo que cualquier persona con una cámara básica podía compartir su visión personal de forma instantánea, global y sin intermediarios, marcando el inicio de la era de los creadores de contenido.

¿Por qué es tan relevante este suceso actualmente? Este material sentó las bases definitivas del contenido generado por el usuario . Este modelo de negocio innovador atrajo rápidamente la atención de Google, la gigantesca empresa que terminó comprando la plataforma en 2006.

Para entender mejor la magnitud de este fenómeno de internet, aquí tienes una lista de puntos clave:

La plataforma fue ideada el 14 de febrero de 2005 junto a Chad Hurley y Steve Chen.

El propósito original era crear un espacio mundial para compartir e interactuar.

El clip dura exactamente 19 segundos y se subió el 23 de abril de ese mismo año.

Actualmente, el video acumula la asombrosa cifra de 385,880,738 visualizaciones.

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Un legado digital que sigue rompiendo récords mundiales

En la actualidad, la plataforma alberga miles de millones de horas de contenido diverso. Sin embargo, aquel primer experimento sigue siendo un lugar de peregrinación digital obligatoria para los internautas más curiosos.

Con exactamente 385,880,738 vistas registradas hasta finales de marzo de 2026, "Me at the zoo" no solo es una invaluable reliquia de la era temprana de internet, sino un recordatorio constante de que las ideas más sencillas pueden cambiar el mundo.

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