Luna Rosa 2026: ¿Cómo ver el fenómeno astronómico de abril en su máximo esplendor?

Las noches iniciales del mes de abril estarán marcadas por el brillo especial de la denominada Luna Rosa 2026, un fenómeno astronómico que coincide con el arranque de la primavera y que invita a observar el cielo nocturno en uno de sus momentos más llamativos. Este tipo de Luna llena suele asociarse con la renovación y el florecimiento, convirtiéndose en un espectáculo natural que atrae tanto a aficionados como a observadores ocasionales del firmamento.

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De acuerdo con información del portal especializado Star Walk, la Luna Rosa tendrá presencia destacada en el cielo durante varias noches, específicamente desde el 31 de marzo hasta el 2 de abril. Durante este periodo, podrá apreciarse sin dificultad una vez que caiga la noche, manteniéndose visible a lo largo de la madrugada y hasta antes del amanecer, cuando la luz solar comience a desplazar su presencia.

El punto de mayor intensidad de la Luna Rosa 2026 se registrará el 1 de abril a las 8:11 de la noche, en horario del centro de México, momento en el que alcanzará su fase de plenitud total.

No obstante, este fenómeno no se limita únicamente a ese instante, ya que la Luna podrá observarse prácticamente en su totalidad tanto la noche previa como en las horas posteriores a su punto máximo, ofreciendo así varias oportunidades para contemplar su brillo característico y disfrutar de un espectáculo natural que resalta en el cielo de abril.

¿Cómo ver mejor la Luna Rosa 2026?

Ya que se trata de una Luna llena, se espera que su visibilidad sea clara y a simple vista, por lo que no es necesario el uso de binoculares o telescopios, pero sí se recomienda observarla bajo cielos despejados.

Otro tip para disfrutar de este evento de la mejor manera es alejarse de la contaminación lumínica 15 o 20 minutos antes de que la Luna Rosa conquiste el paisaje nocturno.

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Recomendaciones para observar el fenómeno astronómico

Consulta el pronóstico del clima, a fin de estar preparado.

Asegúrate de abrigarte bien, pues en las noches puede refrescar o ponerse bastante frío.

Mira hacia el cenit.

Evita tener contacto con luces brillantes antes de observar la luna, como los teléfonos móviles.

Busca lugares sin edificios o árboles altos que estorben o bloqueen la vista del paisaje.

Si vas a acampar o verla desde un lugar remoto, cuenta con elementos esenciales como farolillos rojos, comida, bebidas calientes y sillas para estar más cómodo.

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