Durante la madrugada del martes 3 de marzo de 2026, México será escenario de uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: un eclipse lunar total, conocido popularmente como “Luna de sangre” por la tonalidad rojiza que adquiere el satélite natural.

El fenómeno marcará el primer eclipse total visible en el país en 2026 y podrá apreciarse a simple vista desde cualquier punto del territorio nacional, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. A diferencia de los eclipses solares, este evento no representa riesgo para la vista, por lo que no se requieren filtros ni lentes especiales.

¿A qué hora se verá la Luna de sangre en México?

De acuerdo con cálculos astronómicos oficiales, el eclipse se desarrollará en distintas etapas durante la madrugada del 3 de marzo (tiempo del Centro de México):

Inicio de la fase penumbral: 02:44 horas.

Comienzo del eclipse parcial: 03:50 horas.

Momento máximo de la totalidad: 05:04 horas.

Fin de la fase total: 05:33 horas.

Término del fenómeno: 07:17 horas.

El punto culminante será a las 05:04 horas, cuando la Luna quede completamente sumergida en la umbra terrestre y se observe el característico tono cobrizo . La fase total tendrá una duración aproximada de una hora, lapso en el que el color rojizo será más evidente.

¿Dónde podrá observarse mejor?

El eclipse será visible en todo México. En estados del centro y occidente, la Luna se mantendrá relativamente alta en el cielo durante la fase total, lo que favorecerá su apreciación . En contraste, en regiones del oriente y sureste podría encontrarse más próxima al horizonte conforme avance la madrugada, lo que podría dificultar la observación en caso de nubosidad o presencia de obstáculos naturales.

Para disfrutarlo, especialistas recomiendan ubicarse en un espacio abierto, con cielo despejado y buena visibilidad hacia el sur o sureste. No es necesario equipo profesional, aunque binoculares o telescopios pueden enriquecer la experiencia.

¿Por qué la Luna se vuelve roja?

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre esta última. Durante la totalidad, la luz solar directa queda bloqueada; sin embargo, parte de la luz atraviesa la atmósfera terrestre y se dispersa.

En ese proceso, predominan las longitudes de onda rojizas, lo que provoca que la Luna adopte una tonalidad cobriza. Este alineamiento no sucede cada mes debido a la inclinación de la órbita lunar respecto al plano de la órbita terrestre. Solo cuando Sol, Tierra y Luna coinciden con precisión durante la fase de Luna llena puede registrarse un eclipse total.

El fenómeno no solo será visible en México, sino también en amplias zonas de América del Norte y del Sur, así como en regiones de Europa occidental y África.

Universidades y observatorios del país han difundido información y recomendaciones para facilitar su observación, subrayando el valor científico y divulgativo de estos eventos que acercan la astronomía a la población. La madrugada del 3 de marzo ofrecerá así una oportunidad privilegiada para mirar al cielo y presenciar uno de los eventos celestes más impactantes del calendario 2026.

YC