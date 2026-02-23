Eclipse lunar total: Cómo verlo en vivo desde México

En las primeras horas del martes 3 de marzo de 2026, el cielo de México ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más destacados del año: un eclipse lunar total, al que comúnmente se le llama “Luna de sangre”. El fenómeno podrá apreciarse sin instrumentos ópticos en todo el territorio nacional, siempre y cuando el clima favorezca la visibilidad.

Será el primer eclipse total observable en el país durante 2026 y no exigirá ningún tipo de equipo especializado. A diferencia de lo que ocurre con los eclipses solares, este evento no implica peligro para la vista, por lo que puede contemplarse directamente, sin necesidad de filtros o gafas protectoras.

De acuerdo con cálculos astronómicos difundidos por organismos especializados, el fenómeno comenzará en las primeras horas del 3 de marzo, bajo el huso horario del centro de México. Las etapas se desarrollarán de la siguiente manera:

Inicio de la fase penumbral: 02:44 horas.

Comienzo del eclipse parcial: 03:50 horas.

Inicio de la totalidad: 05:04 horas.

Fin de la fase total: 05:33 horas.

Conclusión del eclipse: 07:17 horas.

El momento más esperado será alrededor de las 05:04 horas, cuando la Luna quede completamente inmersa en la umbra terrestre y adquiera el característico tono rojizo. La fase total se prolongará aproximadamente una hora, lapso en el que la coloración cobriza será más evidente.

Cómo verlo en vivo desde México

Para observar el eclipse lunar total no se necesitan telescopios ni binoculares, aunque estos pueden enriquecer la experiencia. Lo fundamental será ubicarse en un espacio abierto, con cielo despejado y buena visibilidad hacia el sur o sureste durante la madrugada.

En entidades del centro y occidente del país, la Luna se mantendrá relativamente alta en el cielo durante la fase total, lo que facilitará su apreciación. En contraste, en regiones del oriente y sureste podría encontrarse más cercana al horizonte conforme avance la madrugada, por lo que edificios, montañas o nubosidad baja podrían dificultar la visibilidad.

Especialistas recomiendan revisar el pronóstico del tiempo con antelación y considerar zonas con baja contaminación lumínica para disfrutar mejor del espectáculo celeste.

¿Por qué la Luna se torna roja?

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna durante la fase de Luna llena, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Aunque la luz solar directa queda bloqueada, parte de la radiación atraviesa la atmósfera terrestre y se dispersa.

En ese proceso predominan las longitudes de onda rojizas, lo que provoca que la Luna adquiera una tonalidad cobriza o rojiza, fenómeno que da origen al término “Luna de sangre”.

Estos eventos no ocurren cada mes debido a la inclinación de la órbita lunar respecto al plano orbital terrestre. Solo cuando los tres cuerpos celestes se alinean con precisión se produce un eclipse total.

El fenómeno del 3 de marzo será visible no solo en México, sino también en amplias regiones de América del Norte y del Sur, además de Europa occidental y algunas zonas de África. En el país, universidades y agrupaciones astronómicas han difundido información y recomendaciones para que la población pueda seguir el eclipse, reforzando el carácter científico y divulgativo de este tipo de acontecimientos.

YC