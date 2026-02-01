Luna de Nieve 2026: Hora exacta de su máximo esplendor

La famosa Luna de Nieve llegará a inaugurar las primeras noches del mes de febrero, iluminando el cielo con su brillo excepcional. Este fenómeno astronómico podrá verse desde todo México y promete paisajes nocturnos dignos de observar.

¿A qué hora alcanzará su pico la "Luna de Nieve"?

Esta, la segunda Luna llena de 2026, es conocida como la "Luna de Nieve", ya que, en diversas partes del hemisferio norte, el mes de febrero suele dejar las nevadas más intensas de la temporada invernal.

De acuerdo con el portal especializado en astronomía, Star Walk, este plenilunio alcanzará su máximo esplendor a las 16:09 de la tarde del 1 de febrero; sin embargo, la cara de la Luna llena podrá verse totalmente iluminada desde la noche del 31 de enero y hasta el 2 de febrero.

A pesar de que alcanzará su pico durante la tarde del 1 de febrero, cuando en México todavía hay luz de día, la Luna de Nieve se mantendrá completamente iluminada durante toda la noche del domingo, ofreciendo vistas magníficas y un espectáculo que no te puedes perder.

Consejos para ver mejor la “Luna de Nieve”

Ya que su visibilidad será clara y a simple vista, no es necesario el uso de binoculares o telescopios, pero sí se recomienda verla bajo cielos despejados.

Otro tip para disfrutar de este evento de la mejor manera es alejarse de la contaminación lumínica 15 o 20 minutos antes de que Luna Llena conquiste el paisaje nocturno.

Consulta el pronóstico del clima, a fin de estar preparado. Asegúrate de abrigarte bien, pues las noches pueden ponerse muy frías.

Mira hacia el cenit.

Evita tener contacto con luces brillantes antes de observar la luna, como los teléfonos móviles.

Si vas a acampar o verla desde un lugar remoto: cuenta con elementos esenciales como farolillos rojos, comida, bebidas calientes y sillas para estar más cómodo.

