Eclipse más largo del siglo: Fecha confirmada por la NASA y dónde podrá verse

Los fénomenos astronómicos son un espectáculo inigualable para las y los seguidores de la astronomía. La NASA ha anunciado que próximamente se podrá apreciar el eclipse solar más largo del siglo XXI.

¿Cuándo será el eclipse solar más largo del siglo?

De acuerdo a la NASA, el eclipse solar más largo del siglo XXI será el 2 de agosto de 2027 y alcanzará su punto máximo con una duración de 6 minutos y 23 segundos, lo que se considera un tiempo impresionante para este tipo de eventos astronómicos.

Cabe destacar que en 2009 hubo un eclipse solar cuya duración fue un segundo mayor que la de este fenómeno astronómico.

¿Dónde se verá el eclipse solar más largo del siglo?

El eclipse solar se podrá apreciar solo en algunos lugares del mundo. Tendrá mayor visibilidad en Medio Oriente y en el norte de África, cruzando el estrecho de Gibraltar y la península arábiga; su punto máximo se registrará cerca de Luxor, Egipto.

Otros lugares donde será visible:

España (Cádiz y Málaga)

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto (Luxor y Asuán)

Sudan

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

Contará con distintas fases y horarios que a continuación te compartimos:

Inicio de eclipse parcial: Aproximadamente a las 8:00 horas UTC (10:00 horas en Egipto).

Comienzo de la fase total: Poco después de las 9:00 horas UTC, dependiendo de la región.

Poco después de las 9:00 horas UTC, dependiendo de la región. Duración total del feómeno: Más de tres horas, considerando todas sus fases.

A pesar que este espectáculo no se podrá apreciar desde México, la NASA transmitirá en vivo el eclipse solar en sus canales oficiales.

