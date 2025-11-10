Lluvia de meteoros Táuridas: esta es la hora exacta para verla

A días de presenciar la Superluna del Castor 2025, que fue la Luna llena más grande del año, el mes de noviembre tiene alineada otra variedad de espectáculos nocturnos.

La lluvia de meteoros Táuridas será el próximo evento que iluminará las noches otoñales de noviembre, con radiantes destellos naturales que captarán la atención de cualquier fanático de los astros.

Según el sitio de astronomía Star Walk, la lluvia de meteoros Táuridas se presenta cada año y está asociada con el Complejo Encke, un objeto interestelar grande que se desintegró en el espacio y dio vida al cometa 2P/Encke y a varios asteroides o lluvias de meteoros, generando dos corrientes que adornarán el oscuro cielo: las Táuridas del Sur y las Táuridas del Norte.

¿A qué hora ver la lluvia de meteoros Táuridas?

Según la misma fuente, la lluvia de meteoros Táuridas del Sur llegó a su pico a inicios de semana, mientras que su “corriente hermana”, es decir, la lluvia de meteoros Táuridas del Norte, alcanzará su máximo esplendor la noche del martes 11 al miércoles 12.

Esta lluvia de estrellas permitirá ver un total de cinco meteoros por hora; sin embargo, el pico de las Táuridas del Norte se dará durante la fase lunar de cuarto menguante, por lo que el brillo de la Luna podría opacar y dificultar la observación de los meteoros.

Aunque no hay una hora exacta para observar esta lluvia de estrellas, para que la luz del satélite natural de la Tierra no sea un problema, es recomendable salir a observar los meteoros antes de la medianoche del miércoles, cuando la Luna no haya salido aún. En esta ocasión, dado que las Táuridas del Norte se superponen con las Táuridas del Sur, podrías ver meteoros de ambas corrientes durante la misma noche.

AS