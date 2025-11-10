Cometa 3I/ATLAS sorprende al emitir una señal de radio; ¿qué significa?

En los últimos días, un hallazgo astronómico ha captado la atención internacional: el cometa interestelar 3I/ATLAS emitió una señal de radio detectada por el radiotelescopio MeerKAT, ubicado en Sudáfrica.

Mientras en redes sociales el tema generó interpretaciones sobre un posible origen artificial, los especialistas en astrofísica lo atribuyen a un fenómeno completamente natural: la emisión y absorción de ondas de radio provocadas por radicales hidroxilo (OH), compuestos que suelen liberarse cuando los cometas se acercan al Sol.

3I/ATLAS es el tercer cuerpo confirmado con origen interestelar en atravesar nuestro sistema solar, y su reciente comportamiento en radiofrecuencias ofrece nuevas pistas sobre la composición y actividad de estos visitantes cósmicos.

Durante las observaciones, los astrónomos registraron absorciones en frecuencias específicas asociadas al radical OH, a velocidades compatibles con la dinámica habitual de un cometa activo, esto significa que, al acercarse al Sol, los hielos del núcleo se subliman, liberando gases que interactúan con la radiación y generan señales en el rango de las ondas de radio. En este caso, la geometría de observación favoreció que el fenómeno se manifestara como una absorción, lo que dio la impresión inicial de una “emisión” puntual.

Los análisis más recientes confirman que se trata de un cuerpo natural y no de una fuente tecnológica, no obstante, el interés científico en 3I/ATLAS se mantiene alto debido a su composición inusual, ya que presenta una proporción de dióxido de carbono más elevada que la observada en la mayoría de los cometas conocidos. Este rasgo podría aportar información clave sobre los materiales que se forman en otros sistemas estelares.

¿Cuándo se detectó por primera vez el 3I/ATLAS?

El cometa 3I/ATLAS fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el sistema automatizado ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), un programa de observación con sede en Hawái dedicado a rastrear objetos cercanos a la Tierra y posibles amenazas de impacto.

Su designación “3I” indica que es el tercer objeto interestelar confirmado en atravesar nuestro Sistema Solar, después de 1I/‘Oumuamua (descubierto en 2017) y 2I/Borisov (detectado en 2019).

